https://ria.ru/20220816/terrorizm-1810102879.html

СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу

СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу - РИА Новости, 16.08.2022

СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу

Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:06

2022-08-16T21:06

2022-08-16T22:57

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россия

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энтони блинкен

нэнси пелоси

государственный департамент сша

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative."До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм", — заметил автор.Журналист подчеркнул, что США постоянно злоупотребляют этим термином, навешивая ярлык "спонсор терроризма" на неугодные им государства. В качестве примера он привел Кубу, КНДР, Иран и Сирию. По мнению автора статьи, из-за подобной практики реальное значение термина оказалось чрезвычайно размыто, что в теории позволяет объявить спонсором терроризма даже сам Вашингтон.Обозреватель также подчеркнул, что у объявления России спонсором терроризма будет два существенных последствия: это крайне негативно скажется на отношениях США со странами, продолжающими сотрудничество с Москвой, а также значительно затруднит урегулирование конфликта на Украине путем переговоров."Политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства. <…> Единственные, кто может выиграть от этого шага, — это те, кто надеются бороться с Россией до последнего украинца, независимо от разрушительных последствий для самой Украины", — заключил автор.В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С такой же просьбой ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в "список спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20220816/evropa-1810055308.html

https://ria.ru/20220816/kuleba-1810014627.html

https://ria.ru/20220816/makron-1810015380.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, нэнси пелоси, государственный департамент сша, вашингтон (штат), терроризм