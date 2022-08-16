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СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу - РИА Новости, 16.08.2022
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СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу
СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу - РИА Новости, 16.08.2022
СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу
Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:06
2022-08-16T22:57
в мире
украина
россия
сша
джо байден
энтони блинкен
нэнси пелоси
государственный департамент сша
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative."До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм", — заметил автор.Журналист подчеркнул, что США постоянно злоупотребляют этим термином, навешивая ярлык "спонсор терроризма" на неугодные им государства. В качестве примера он привел Кубу, КНДР, Иран и Сирию. По мнению автора статьи, из-за подобной практики реальное значение термина оказалось чрезвычайно размыто, что в теории позволяет объявить спонсором терроризма даже сам Вашингтон.Обозреватель также подчеркнул, что у объявления России спонсором терроризма будет два существенных последствия: это крайне негативно скажется на отношениях США со странами, продолжающими сотрудничество с Москвой, а также значительно затруднит урегулирование конфликта на Украине путем переговоров."Политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства. &lt;…&gt; Единственные, кто может выиграть от этого шага, — это те, кто надеются бороться с Россией до последнего украинца, независимо от разрушительных последствий для самой Украины", — заключил автор.В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С такой же просьбой ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в "список спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, нэнси пелоси, государственный департамент сша, вашингтон (штат), терроризм
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Нэнси Пелоси, Государственный департамент США, Вашингтон (штат), Терроризм
21:06 16.08.2022 (обновлено: 22:57 16.08.2022)
 
СМИ рассказали об отчаянной уловке Зеленского, невыгодной Западу

TAC: требование Зеленского признать Россию спонсором терроризма перешло все границы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.
"До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм", — заметил автор.
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Журналист подчеркнул, что США постоянно злоупотребляют этим термином, навешивая ярлык "спонсор терроризма" на неугодные им государства. В качестве примера он привел Кубу, КНДР, Иран и Сирию. По мнению автора статьи, из-за подобной практики реальное значение термина оказалось чрезвычайно размыто, что в теории позволяет объявить спонсором терроризма даже сам Вашингтон.
"При таких неопределенных критериях можно утверждать, что США, чьи войны за последние два десятилетия принесли огромное число жертв среди гражданского населения, должны быть в этом списке", — констатировал Бэндоу.
Обозреватель также подчеркнул, что у объявления России спонсором терроризма будет два существенных последствия: это крайне негативно скажется на отношениях США со странами, продолжающими сотрудничество с Москвой, а также значительно затруднит урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.
"Политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства. <…> Единственные, кто может выиграть от этого шага, — это те, кто надеются бороться с Россией до последнего украинца, независимо от разрушительных последствий для самой Украины", — заключил автор.
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В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С такой же просьбой ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.
Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в "список спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенНэнси ПелосиГосударственный департамент СШАВашингтон (штат)Терроризм
 
 
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