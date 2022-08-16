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В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица - РИА Новости, 16.08.2022
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В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица
В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица - РИА Новости, 16.08.2022
В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица
Тело экс-главы Гулькевичского района Краснодарского края, бизнесмена Леонида Гутрица обнаружено у здания региональной прокуратуры, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:50
2022-08-16T18:28
россия
краснодарский край
краснодар
происшествия
гулькевичский район
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КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Тело экс-главы Гулькевичского района Краснодарского края, бизнесмена Леонида Гутрица обнаружено у здания региональной прокуратуры, подтвердили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что тело Гутрица обнаружено у здания прокуратуры в Краснодаре."Следственными органами Следственного комитета проводится проверка по данному факту. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев. Предположительно был совершен суицид", — сказали в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать обстоятельства гибели Гутрица, тело которого обнаружено перед зданием прокуратуры.Леонид Гутриц занимал пост главы Гулькевичского района с 2003-го по 2007 год, потом подал в отставку и ушел в бизнес. Покойный был участником нескольких судебных процессов. В Сети появились данные, что Гутриц оставил предсмертную записку, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
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россия, краснодарский край, краснодар, происшествия, гулькевичский район
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Происшествия, Гулькевичский район
12:50 16.08.2022 (обновлено: 18:28 16.08.2022)
 
В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица

В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Леонида Гутрица

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Тело экс-главы Гулькевичского района Краснодарского края, бизнесмена Леонида Гутрица обнаружено у здания региональной прокуратуры, подтвердили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация, что тело Гутрица обнаружено у здания прокуратуры в Краснодаре.
"Следственными органами Следственного комитета проводится проверка по данному факту. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев. Предположительно был совершен суицид", — сказали в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать обстоятельства гибели Гутрица, тело которого обнаружено перед зданием прокуратуры.
Леонид Гутриц занимал пост главы Гулькевичского района с 2003-го по 2007 год, потом подал в отставку и ушел в бизнес. Покойный был участником нескольких судебных процессов. В Сети появились данные, что Гутриц оставил предсмертную записку, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
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РоссияКраснодарский крайКраснодарПроисшествияГулькевичский район
 
 
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