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В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица

В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица - РИА Новости, 16.08.2022

В Краснодаре обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района Кубани Гутрица

Тело экс-главы Гулькевичского района Краснодарского края, бизнесмена Леонида Гутрица обнаружено у здания региональной прокуратуры, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:50

2022-08-16T12:50

2022-08-16T18:28

россия

краснодарский край

краснодар

происшествия

гулькевичский район

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КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Тело экс-главы Гулькевичского района Краснодарского края, бизнесмена Леонида Гутрица обнаружено у здания региональной прокуратуры, подтвердили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что тело Гутрица обнаружено у здания прокуратуры в Краснодаре."Следственными органами Следственного комитета проводится проверка по данному факту. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев. Предположительно был совершен суицид", — сказали в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать обстоятельства гибели Гутрица, тело которого обнаружено перед зданием прокуратуры.Леонид Гутриц занимал пост главы Гулькевичского района с 2003-го по 2007 год, потом подал в отставку и ушел в бизнес. Покойный был участником нескольких судебных процессов. В Сети появились данные, что Гутриц оставил предсмертную записку, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.

https://ria.ru/20220729/ubiystvo-1805831991.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, краснодар, происшествия, гулькевичский район