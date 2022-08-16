Рейтинг@Mail.ru
Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/telefon-1810077464.html
Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона
Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона - РИА Новости, 16.08.2022
Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона
"Лаборатория Касперского" дорабатывает функционал своего защищенного от взломов мобильного телефона для работы с критической инфраструктурой - необходимо еще... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:24
2022-08-16T18:24
технологии
форум "армия-2022"
лаборатория касперского
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/67/1506126778_0:289:3076:2019_1920x0_80_0_0_e71e5511a503b1e3c4ff0799e172ab36.jpg
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" дорабатывает функционал своего защищенного от взломов мобильного телефона для работы с критической инфраструктурой -&nbsp; необходимо еще наладить работу камеры и повысить производительность устройства, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022".Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году."Там еще не до конца готов функционал. … Мы писали все с самого нуля, поэтому еще нужно доделывать. Камера не работает. Мы делаем, но это требует времени. Плюс производительность - там еще есть работа, чтобы он работал с той же скоростью, к чему мы привыкли. Там куча всяких технических проблем, с которыми мы потихонечку справляемся. Когда мы его покажем и скажем, что вот, готово - не знаю", - сказал Касперский.По его словам, устройство будет чем-то средним между обычным смартфоном и кнопочным телефоном."При этом мы не рассматриваем его как замену обычному смартфону. Все-таки это больше для работы с критической инфраструктурой. … Современность требует того, чтобы управлять инфраструктурой можно было и удаленно. Поэтому требуется устройство, которое будет гарантируемо невзламываемо. Поэтому мы делаем такое устройство, у которого будет достаточно ограниченный функционал. Там не будет App Store, там не будет фишек, которые все любят на смартфонах, но это будет штука, которой можно будет безопасно управлять условной турбиной", - добавил Касперский.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220809/khakery-1808339047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/67/1506126778_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_73d5664fc8aa4297271e77bd0669de76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, форум "армия-2022", лаборатория касперского, кибербезопасность
Технологии, Форум "Армия-2022", Лаборатория Касперского, Кибербезопасность
18:24 16.08.2022
 
Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона

Kaspersky дорабатывает функционал своего защищенного от взломов мобильного телефона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" дорабатывает функционал своего защищенного от взломов мобильного телефона для работы с критической инфраструктурой -  необходимо еще наладить работу камеры и повысить производительность устройства, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022".
Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году.
"Там еще не до конца готов функционал. … Мы писали все с самого нуля, поэтому еще нужно доделывать. Камера не работает. Мы делаем, но это требует времени. Плюс производительность - там еще есть работа, чтобы он работал с той же скоростью, к чему мы привыкли. Там куча всяких технических проблем, с которыми мы потихонечку справляемся. Когда мы его покажем и скажем, что вот, готово - не знаю", - сказал Касперский.
По его словам, устройство будет чем-то средним между обычным смартфоном и кнопочным телефоном.
"При этом мы не рассматриваем его как замену обычному смартфону. Все-таки это больше для работы с критической инфраструктурой. … Современность требует того, чтобы управлять инфраструктурой можно было и удаленно. Поэтому требуется устройство, которое будет гарантируемо невзламываемо. Поэтому мы делаем такое устройство, у которого будет достаточно ограниченный функционал. Там не будет App Store, там не будет фишек, которые все любят на смартфонах, но это будет штука, которой можно будет безопасно управлять условной турбиной", - добавил Касперский.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:19
В "Лабатории Касперского" зафиксировали атаки северокорейских хакеров
 
ТехнологииФорум "Армия-2022"Лаборатория КасперскогоКибербезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала