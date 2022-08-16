https://ria.ru/20220816/telefon-1810077464.html

Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона

Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона - РИА Новости, 16.08.2022

Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона

"Лаборатория Касперского" дорабатывает функционал своего защищенного от взломов мобильного телефона для работы с критической инфраструктурой - необходимо еще... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:24

2022-08-16T18:24

2022-08-16T18:24

технологии

форум "армия-2022"

лаборатория касперского

кибербезопасность

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" дорабатывает функционал своего защищенного от взломов мобильного телефона для работы с критической инфраструктурой - необходимо еще наладить работу камеры и повысить производительность устройства, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022".Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году."Там еще не до конца готов функционал. … Мы писали все с самого нуля, поэтому еще нужно доделывать. Камера не работает. Мы делаем, но это требует времени. Плюс производительность - там еще есть работа, чтобы он работал с той же скоростью, к чему мы привыкли. Там куча всяких технических проблем, с которыми мы потихонечку справляемся. Когда мы его покажем и скажем, что вот, готово - не знаю", - сказал Касперский.По его словам, устройство будет чем-то средним между обычным смартфоном и кнопочным телефоном."При этом мы не рассматриваем его как замену обычному смартфону. Все-таки это больше для работы с критической инфраструктурой. … Современность требует того, чтобы управлять инфраструктурой можно было и удаленно. Поэтому требуется устройство, которое будет гарантируемо невзламываемо. Поэтому мы делаем такое устройство, у которого будет достаточно ограниченный функционал. Там не будет App Store, там не будет фишек, которые все любят на смартфонах, но это будет штука, которой можно будет безопасно управлять условной турбиной", - добавил Касперский.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220809/khakery-1808339047.html

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технологии, форум "армия-2022", лаборатория касперского, кибербезопасность