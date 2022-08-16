Армия Китая направила к Тайваню пять военных кораблей и 17 самолетов
Народно-освободительная армия КНР направила к Тайваню пять военных кораблей и 17 самолетов
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая во вторник направила к Тайваню 17 военных самолетов и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова.
Отмечается, что 10 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя Су-30, три J-11, два J-16 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.