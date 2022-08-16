https://ria.ru/20220816/tayvan-1810010626.html

Армия Китая направила к Тайваню пять военных кораблей и 17 самолетов

Армия Китая направила к Тайваню пять военных кораблей и 17 самолетов - РИА Новости, 16.08.2022

Армия Китая направила к Тайваню пять военных кораблей и 17 самолетов

Народно-освободительная армия Китая во вторник направила к Тайваню 17 военных самолетов и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:55

2022-08-16T14:55

2022-08-16T14:55

в мире

китай

тайвань

сша

су-30

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая во вторник направила к Тайваню 17 военных самолетов и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск), вооруженные силы Тайваня зафиксировали 17 самолетов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая, которые осуществляли патрулирование в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя Су-30, три J-11, два J-16 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220816/pelosi-1809965573.html

https://ria.ru/20220816/tayvan-1809933568.html

китай

тайвань

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, су-30, нэнси пелоси