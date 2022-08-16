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Тайваньский производитель чипов провел встречу с конгрессменами США - РИА Новости, 16.08.2022
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Тайваньский производитель чипов провел встречу с конгрессменами США
Тайваньский производитель чипов провел встречу с конгрессменами США - РИА Новости, 16.08.2022
Тайваньский производитель чипов провел встречу с конгрессменами США
Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) обсудил инвестиционные проекты в США с делегацией американских... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:36
2022-08-16T11:36
в мире
китай
тайвань
сша
capital economics
apple
qualcomm
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) обсудил инвестиционные проекты в США с делегацией американских конгрессменов во время их визита на Тайвань, сообщает во вторник Центральное новостное агентство острова со ссылкой на представителей компании.Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, побывала на Тайване 14-15 августа. В ходе визита конгрессмены встретились с высокопоставленными тайваньскими чиновниками и обсудили отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции и другие вопросы. Это уже вторая делегация высокопоставленных американских чиновников, посетившая остров за месяц, 2-3 августа на Тайване побывала делегация во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси."В TSMC отметили, что представители компании обсудили инвестиционные проекты в США с американской делегацией", - говорится в сообщении агентства.В понедельник пресс-служба офиса главы администрации Тайваня сообщала, что глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с представителями делегации выразила поддержку закона о помощи производителям чипов, который на прошлой неделе подписал президент США Джо Байден. По ее словам, "закон станет еще большим стимулом для тайваньских производителей полупроводников для поиска инвестиционных возможностей в США".На прошлой неделе Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Ранее газета New York Times сообщила, что поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань хоть и стала визитом в Тайбэй самого высокопоставленного американского чиновника за 25 лет, однако визиты конгрессменов на остров за последние годы были не таким уже редким явлением, с 2013 года остров посетили как минимум 149 американских законодателей, из них 33 при администрации Джо Байдена, 35 – при Дональде Трампе, и 71 – за период второго срока на посту президента Барака Обамы.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, сша, capital economics, apple, qualcomm, нэнси пелоси, джо байден, цай инвэнь
В мире, Китай, Тайвань, США, Capital Economics, Apple, Qualcomm, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Цай Инвэнь
11:36 16.08.2022
 
Тайваньский производитель чипов провел встречу с конгрессменами США

Тайваньский производитель чипов обсудил инвестиционные проекты с конгрессменами США

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) обсудил инвестиционные проекты в США с делегацией американских конгрессменов во время их визита на Тайвань, сообщает во вторник Центральное новостное агентство острова со ссылкой на представителей компании.
Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, побывала на Тайване 14-15 августа. В ходе визита конгрессмены встретились с высокопоставленными тайваньскими чиновниками и обсудили отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции и другие вопросы. Это уже вторая делегация высокопоставленных американских чиновников, посетившая остров за месяц, 2-3 августа на Тайване побывала делегация во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.
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Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова
"В TSMC отметили, что представители компании обсудили инвестиционные проекты в США с американской делегацией", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник пресс-служба офиса главы администрации Тайваня сообщала, что глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с представителями делегации выразила поддержку закона о помощи производителям чипов, который на прошлой неделе подписал президент США Джо Байден. По ее словам, "закон станет еще большим стимулом для тайваньских производителей полупроводников для поиска инвестиционных возможностей в США".
На прошлой неделе Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:41
Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Ранее газета New York Times сообщила, что поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань хоть и стала визитом в Тайбэй самого высокопоставленного американского чиновника за 25 лет, однако визиты конгрессменов на остров за последние годы были не таким уже редким явлением, с 2013 года остров посетили как минимум 149 американских законодателей, из них 33 при администрации Джо Байдена, 35 – при Дональде Трампе, и 71 – за период второго срока на посту президента Барака Обамы.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Посетители на выставке Computex Taipei во Всемирном торговом центре в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 08:49
Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова
 
В миреКитайТайваньСШАCapital EconomicsAppleQualcommНэнси ПелосиДжо БайденЦай Инвэнь
 
 
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