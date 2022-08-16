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Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова - РИА Новости, 16.08.2022
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Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова
Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова - РИА Новости, 16.08.2022
Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова
Мир и стабильность в Тайваньском проливе крайне важны для стабильности глобальных цепочек поставок высокотехнологичной продукции, заявила глава администрации... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:49
2022-08-16T08:51
в мире
китай
тайвань
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Мир и стабильность в Тайваньском проливе крайне важны для стабильности глобальных цепочек поставок высокотехнологичной продукции, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь."Я считают, что мир и стабильность в Тайваньском проливе в условиях продолжающейся военной напряженности имеют крайне важное значение для стран Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона", - заявила Цай Инвэнь в интервью японскому журналу Libre, текст которого опубликован на сайте офиса главы администрации Тайваня.Отвечая на вопрос о геополитическом значении Тайваня, политик указала, что безопасность и мир в Тайваньском проливе важны в том числе и для мировой экономики."Полагаю, многие люди знают, что Тайвань является крупным мировым центром производства высокотехнологичной продукции, в частности он играет незаменимую роль в глобальных цепочках поставок полупроводниковой промышленности", - указала она.Политик добавила, что Тайваньский пролив является основным судоходным маршрутом, соединяющим Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, "поэтому мир и стабильность в Тайваньском проливе связаны со стабильностью глобальных цепочек поставок высокотехнологичной продукции".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
08:49 16.08.2022 (обновлено: 08:51 16.08.2022)
 
Мир на Тайване важен для поставок техники, заявили власти острова

Власти Тайваня заявили, что мир на острове важен для поставок технологичной продукции

© AP Photo / Chiang Ying-yingПосетители на выставке Computex Taipei во Всемирном торговом центре в Тайбэе, Тайвань
Посетители на выставке Computex Taipei во Всемирном торговом центре в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Посетители на выставке Computex Taipei во Всемирном торговом центре в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Мир и стабильность в Тайваньском проливе крайне важны для стабильности глобальных цепочек поставок высокотехнологичной продукции, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
"Я считают, что мир и стабильность в Тайваньском проливе в условиях продолжающейся военной напряженности имеют крайне важное значение для стран Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона", - заявила Цай Инвэнь в интервью японскому журналу Libre, текст которого опубликован на сайте офиса главы администрации Тайваня.
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Отвечая на вопрос о геополитическом значении Тайваня, политик указала, что безопасность и мир в Тайваньском проливе важны в том числе и для мировой экономики.
"Полагаю, многие люди знают, что Тайвань является крупным мировым центром производства высокотехнологичной продукции, в частности он играет незаменимую роль в глобальных цепочках поставок полупроводниковой промышленности", - указала она.
Политик добавила, что Тайваньский пролив является основным судоходным маршрутом, соединяющим Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, "поэтому мир и стабильность в Тайваньском проливе связаны со стабильностью глобальных цепочек поставок высокотехнологичной продукции".
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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