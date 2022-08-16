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Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков - РИА Новости, 16.08.2022
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Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков
Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков - РИА Новости, 16.08.2022
Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков
Россия за последние 5 лет поставила за рубеж более 200 танков, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:05
2022-08-16T15:06
экономика
технологии
рособоронэкспорт
ближний восток
уралвагонзавод
африка
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Россия за последние 5 лет поставила за рубеж более 200 танков, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Рособоронэкспорт и отечественный производитель танков концерн "Уралвагонзавод" подписали на полях форума "Армия-2022" программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах."За последние 5 лет "Рособоронэкспорт" поставил на мировой рынок более 200 танков производства Уралвагонзавода. Всего в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня объем продукции концерна составляет около 50 миллиардов рублей, – цитируется в сообщении РОЭ Михеев.Он отметил, что в продукции УВЗ заинтересованы страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и постсоветского пространства.
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ближний восток
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экономика, технологии, рособоронэкспорт, ближний восток, уралвагонзавод, африка, форум "армия-2022"
Экономика, Технологии, Рособоронэкспорт, Ближний Восток, Уралвагонзавод, Африка, Форум "Армия-2022"
15:05 16.08.2022 (обновлено: 15:06 16.08.2022)
 
Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: Россия за пять лет поставила за границу более 200 танков

© РИА Новости / Алексей Владыкин / Перейти в фотобанкРоссийский танк Т-90С
Российский танк Т-90С - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Владыкин
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Российский танк Т-90С. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Россия за последние 5 лет поставила за рубеж более 200 танков, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Рособоронэкспорт и отечественный производитель танков концерн "Уралвагонзавод" подписали на полях форума "Армия-2022" программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах.
"За последние 5 лет "Рособоронэкспорт" поставил на мировой рынок более 200 танков производства Уралвагонзавода. Всего в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня объем продукции концерна составляет около 50 миллиардов рублей, – цитируется в сообщении РОЭ Михеев.
Он отметил, что в продукции УВЗ заинтересованы страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и постсоветского пространства.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:46
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М
 
ЭкономикаТехнологииРособоронэкспортБлижний ВостокУралвагонзаводАфрикаФорум "Армия-2022"
 
 
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