https://ria.ru/20220816/tanki-1810013946.html

Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков

Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков - РИА Новости, 16.08.2022

Россия за последние пять лет поставила за рубеж более 200 танков

Россия за последние 5 лет поставила за рубеж более 200 танков, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:05

2022-08-16T15:05

2022-08-16T15:06

экономика

технологии

рособоронэкспорт

ближний восток

уралвагонзавод

африка

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Россия за последние 5 лет поставила за рубеж более 200 танков, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Рособоронэкспорт и отечественный производитель танков концерн "Уралвагонзавод" подписали на полях форума "Армия-2022" программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах."За последние 5 лет "Рособоронэкспорт" поставил на мировой рынок более 200 танков производства Уралвагонзавода. Всего в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня объем продукции концерна составляет около 50 миллиардов рублей, – цитируется в сообщении РОЭ Михеев.Он отметил, что в продукции УВЗ заинтересованы страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и постсоветского пространства.

https://ria.ru/20220816/t-90m-1810007157.html

ближний восток

африка

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экономика, технологии, рособоронэкспорт, ближний восток, уралвагонзавод, африка, форум "армия-2022"