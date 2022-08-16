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Израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах - РИА Новости, 16.08.2022
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Израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах
Израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах - РИА Новости, 16.08.2022
Израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах
Танк ЦАХАЛ пересек линию разграничения на Голанских высотах, после чего демонстративно направил орудие в сторону сирийских позиций, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:08
2022-08-16T23:07
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
оон
сирийская арабская армия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Танк ЦАХАЛ пересек линию разграничения на Голанских высотах, после чего демонстративно направил орудие в сторону сирийских позиций, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов."В 13:00 15 августа танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населенного пункта Эс-Сабах, далее в направлении населенного пункта Айн-Айсах, где произвел остановку на десять минут, демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской Арабской Армии за линией разграничения "Браво". После чего убыл в обратном направлении", — сказал он на брифинге, ссылаясь на заявления Дамаска.Он добавил, что вооруженные силы Израиля целенаправленно нарушили линию разграничения "Альфа", пересекать которую "они не имеют права в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН".До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.Во время сирийского конфликта большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. Сейчас вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагаются военная полиция Вооруженных сил России и подразделения сирийской армии.В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж — линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между ними находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.
https://ria.ru/20220816/siriya-1810052536.html
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, оон, сирийская арабская армия
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, ООН, Сирийская арабская армия
22:08 16.08.2022 (обновлено: 23:07 16.08.2022)
 
Израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах

Минобороны: израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах в Сирии

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Танк ЦАХАЛ пересек линию разграничения на Голанских высотах, после чего демонстративно направил орудие в сторону сирийских позиций, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.
"В 13:00 15 августа танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населенного пункта Эс-Сабах, далее в направлении населенного пункта Айн-Айсах, где произвел остановку на десять минут, демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской Арабской Армии за линией разграничения "Браво". После чего убыл в обратном направлении", — сказал он на брифинге, ссылаясь на заявления Дамаска.
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Он добавил, что вооруженные силы Израиля целенаправленно нарушили линию разграничения "Альфа", пересекать которую "они не имеют права в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН".
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Во время сирийского конфликта большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. Сейчас вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагаются военная полиция Вооруженных сил России и подразделения сирийской армии.
В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж — линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между ними находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.
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