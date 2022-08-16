https://ria.ru/20220816/tank-1810085804.html

Президент Эстонии назвал музей лучшим местом для советского танка

Президент Эстонии назвал музей лучшим местом для советского танка - РИА Новости, 16.08.2022

Президент Эстонии назвал музей лучшим местом для советского танка

Президент Эстонии Алар Карис считает, что военный музей является самым подходящим местом для танка- памятника Т-34, который был демонтирован и увезен из Нарвы,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:08

2022-08-16T19:08

2022-08-16T19:17

в мире

кая каллас

нарва

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алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что военный музей является самым подходящим местом для танка- памятника Т-34, который был демонтирован и увезен из Нарвы, сообщила во вторник канцелярия главы государства.Танк-памятник Т-34 в Нарве во вторник был снят с постамента, погружен на военный трейлер и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином."Отныне стоявший на берегу реки Нарвы танк Т-34 находится в военном музее, где он будет частью истории и не позволит нам раздувать ссору. Для старого танка музей — самое подходящее место", - приводит слова президента его канцелярия.Карис отметил, что правительство предоставило Нарвскому городскому собранию возможность самому решать, как убрать с пьедестала городского пространства танк-памятник Т-34."К сожалению, Нарвское городское собрание отказалось принимать решение, и его вынуждено было взять на себя правительство", - подчеркнул президент.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка-памятника.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.

https://ria.ru/20220816/narva-1809980043.html

https://ria.ru/20220816/estoniya-1810043232.html

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в мире, кая каллас, нарва, эстония, таллин, т-34, алар карис