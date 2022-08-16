https://ria.ru/20220816/t-90m-1810007157.html
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М - РИА Новости, 16.08.2022
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М
Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:46
2022-08-16T14:46
2022-08-16T14:46
безопасность
т-90м
т-80бв
бмп-2
форум "армия-2022"
уралвагонзавод
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ."Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ", - объявили во время церемонии.Также гендиректору акционерного общества "103 бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией.
https://ria.ru/20220816/s-500-1809998892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, т-90м, т-80бв, бмп-2, форум "армия-2022", уралвагонзавод, россия
Безопасность, Т-90М, Т-80БВ, БМП-2, Форум "Армия-2022", Уралвагонзавод, Россия
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М
"Уралвагонзавод" получил государственные контракты на поставку танков Т-90М