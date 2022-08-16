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УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М - РИА Новости, 16.08.2022
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УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М - РИА Новости, 16.08.2022
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М
Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:46
2022-08-16T14:46
безопасность
т-90м
т-80бв
бмп-2
форум "армия-2022"
уралвагонзавод
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ."Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ", - объявили во время церемонии.Также гендиректору акционерного общества "103 бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией.
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безопасность, т-90м, т-80бв, бмп-2, форум "армия-2022", уралвагонзавод, россия
Безопасность, Т-90М, Т-80БВ, БМП-2, Форум "Армия-2022", Уралвагонзавод, Россия
14:46 16.08.2022
 
УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М

"Уралвагонзавод" получил государственные контракты на поставку танков Т-90М

© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Танк Т-90М. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ.
"Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ", - объявили во время церемонии.
Также гендиректору акционерного общества "103 бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:21
Минобороны подписало контракт на поставку С-500
 
БезопасностьТ-90МТ-80БВБМП-2Форум "Армия-2022"УралвагонзаводРоссия
 
 
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