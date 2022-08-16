https://ria.ru/20220816/t-90m-1810007157.html

УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М

УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М - РИА Новости, 16.08.2022

УВЗ получил контракты на поставку танков Т-90М

Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:46

2022-08-16T14:46

2022-08-16T14:46

безопасность

т-90м

т-80бв

бмп-2

форум "армия-2022"

уралвагонзавод

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову на форуме "Армия-2022" вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ."Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ", - объявили во время церемонии.Также гендиректору акционерного общества "103 бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией.

https://ria.ru/20220816/s-500-1809998892.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, т-90м, т-80бв, бмп-2, форум "армия-2022", уралвагонзавод, россия