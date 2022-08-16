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Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/svo-1809889981.html
Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину
Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину - РИА Новости, 16.08.2022
Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину
Талибы (Движение "Талибан"*) гарантировали, что в пределах своих возможностей не допустят переброски боевиков террористических организаций, в том числе ИГИЛ**... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:03
2022-08-16T08:03
специальная военная операция на украине
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
россия
украина
талибан
оон
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы (Движение "Талибан"*) гарантировали, что в пределах своих возможностей не допустят переброски боевиков террористических организаций, в том числе ИГИЛ** на Украину, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Кабулов утвердительно ответил на вопрос, контактировала ли Россия с талибами из-за сообщений о том, что третьи страны вербуют боевиков в Афганистане для их отправки на Украину."Талибы гарантированно заявили, что они не допустят (такого - ред.) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят", - добавил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.После прихода к власти в августе прошлого года талибы пообещали, что с территории Афганистана не будет исходить никакой угрозы безопасности России и центральноазиатским странам.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.**Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20220816/raskol-1809887674.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, россия, украина, талибан, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Россия, Украина, Талибан, ООН
08:03 16.08.2022
 
Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину

Талибы обещали не допускать переброски боевиков террористических организаций на Украину

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан* во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы (Движение "Талибан"*) гарантировали, что в пределах своих возможностей не допустят переброски боевиков террористических организаций, в том числе ИГИЛ** на Украину, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Кабулов утвердительно ответил на вопрос, контактировала ли Россия с талибами из-за сообщений о том, что третьи страны вербуют боевиков в Афганистане для их отправки на Украину.
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07:17Специальная военная операция на Украине
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"Талибы гарантированно заявили, что они не допустят (такого - ред.) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят", - добавил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
После прихода к власти в августе прошлого года талибы пообещали, что с территории Афганистана не будет исходить никакой угрозы безопасности России и центральноазиатским странам.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
**Террористическая организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМохаммад Хасан АхундАфганистанРоссияУкраинаТалибанООН
 
 
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