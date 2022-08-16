Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину
Талибы обещали не допускать переброски боевиков террористических организаций на Украину
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы (Движение "Талибан"*) гарантировали, что в пределах своих возможностей не допустят переброски боевиков террористических организаций, в том числе ИГИЛ** на Украину, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Кабулов утвердительно ответил на вопрос, контактировала ли Россия с талибами из-за сообщений о том, что третьи страны вербуют боевиков в Афганистане для их отправки на Украину.
"Талибы гарантированно заявили, что они не допустят (такого - ред.) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят", - добавил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
После прихода к власти в августе прошлого года талибы пообещали, что с территории Афганистана не будет исходить никакой угрозы безопасности России и центральноазиатским странам.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
**Террористическая организация, запрещена в России