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Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса - РИА Новости, 16.08.2022
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса
Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:42
2022-08-16T07:42
2022-08-16T18:28
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Произошло возгорание автобуса", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
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Последствия удара ВСУ по территории водоканала в Донецке
Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
2022-08-16T07:42
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PT1M56S
РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
07:42 16.08.2022 (обновлено: 18:28 16.08.2022)
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса
По сообщению штаба ДНР ВСУ нанесли удар по территории Донецка, загорелся автобус