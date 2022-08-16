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Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса

Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса - РИА Новости, 16.08.2022

Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса

Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T07:42

2022-08-16T07:42

2022-08-16T18:28

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Произошло возгорание автобуса", - пишет штаб в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

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Последствия удара ВСУ по территории водоканала в Донецке Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. 2022-08-16T07:42 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика