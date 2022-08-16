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Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/svo-1809888766.html
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса - РИА Новости, 16.08.2022
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса
Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:42
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специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Произошло возгорание автобуса", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
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Последствия удара ВСУ по территории водоканала в Донецке
Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
07:42 16.08.2022 (обновлено: 18:28 16.08.2022)
 
Штаб ДНР: ВСУ нанесли удар по Донецку, произошло возгорание автобуса

По сообщению штаба ДНР ВСУ нанесли удар по территории Донецка, загорелся автобус

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Произошло возгорание автобуса", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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