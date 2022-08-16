Более 27 миллионов рублей собрали кузбассовцы на восстановление Горловки
Правительство Кузбасса: жители собрали более 27 миллионов рублей на помощь Горловке
© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Жители Кузбасса на восстановление Горловки Донецкой Народной Республики собрали более 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Кузбассе в понедельник прошел 17-часовой медиамарафон. Волонтеры раздавали брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей был создан специальный счет.
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"Подведены итоги медиамарафона "Кузбасс – Донбассу". В течение 17 часов на телевидении, радио, в интернет-СМИ и социальных сетях кузбассовцам рассказывали об истории Кузбасса и Донбасса, показывали интервью жителей Горловки, известные кузбассовцы высказывались в поддержку города. Также можно было перечислять средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. В общей сложности кузбассовцы собрали в помощь жителям Горловки 27 миллионов 173 тысячи рублей. Из них во время медиамарафона — 11 миллионов 524 тысячи рублей", – говорится в сообщении.
Собранные жителями региона средства будут направлены на восстановление города и приобретение необходимого оборудования для больниц, школ, детских садов.
"Кузбассовцы одни из первых откликнулись на инициативу помочь жителям Донбасса. Кузбасс и Донбасс — шахтерские регионы, наша история тесно взаимосвязана, кузбасский Прокопьевск и донбасская Горловка — города-побратимы. И в сложный период мы всегда готовы оказать необходимую помощь. Жители Кузбасса не только перечисляли средства, но и собирали одежду, обувь, продукты, вещи первой необходимости, а также то, что необходимо, чтобы горловские ребята могли начать новый учебный год. Я благодарю всех, кто оказал помощь и выразил поддержку братской Горловке", — приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.