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ВСУ за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку
ВСУ за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку
Украинские войска за 12 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:43
2022-08-16T06:43
2022-08-16T06:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска за 12 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 6.00 Украина вновь открыла огонь по этим районам, применив пять снарядов такого же калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
06:43 16.08.2022 (обновлено: 06:58 16.08.2022)
ВСУ за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: войска Украины за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку