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В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы

В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы - РИА Новости, 16.08.2022

В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы

Электроснабжение восстановлено для всех обесточенных из-за обстрелов украинскими войсками в понедельник 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T06:35

2022-08-16T06:35

2022-08-16T06:38

специальная военная операция на украине

жкх

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено для всех обесточенных из-за обстрелов украинскими войсками в понедельник 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов Донецка, пишет министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее сообщалось, что из-за обстрелов оказались обесточены 236 трансформаторных подстанций и 47 тысяч бытовых абонентов."Уже в 2.16 (время совпадает с мск - ред.) было восстановлено энергоснабжение всех 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов, оставшихся без света вчера днём", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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жкх, донецк (днр), донецкая народная республика