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В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/svo-1809886514.html
В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы
В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы - РИА Новости, 16.08.2022
В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы
Электроснабжение восстановлено для всех обесточенных из-за обстрелов украинскими войсками в понедельник 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:35
2022-08-16T06:38
специальная военная операция на украине
жкх
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено для всех обесточенных из-за обстрелов украинскими войсками в понедельник 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов Донецка, пишет министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее сообщалось, что из-за обстрелов оказались обесточены 236 трансформаторных подстанций и 47 тысяч бытовых абонентов."Уже в 2.16 (время совпадает с мск - ред.) было восстановлено энергоснабжение всех 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов, оставшихся без света вчера днём", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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жкх, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
06:35 16.08.2022 (обновлено: 06:38 16.08.2022)
 
В Донецке вновь подали электричество в обесточенные после обстрелов районы

Электричество вновь подается всем обесточенным из-за обстрелов ВСУ абонентам в Донецке

© Фото : Евгений КозыревЭлектрики за работой
Электрики за работой - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Евгений Козырев
Электрики за работой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено для всех обесточенных из-за обстрелов украинскими войсками в понедельник 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов Донецка, пишет министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов оказались обесточены 236 трансформаторных подстанций и 47 тысяч бытовых абонентов.
"Уже в 2.16 (время совпадает с мск - ред.) было восстановлено энергоснабжение всех 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов, оставшихся без света вчера днём", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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