https://ria.ru/20220816/svo-1809886001.html

Власти Запорожской области призвали украинцев эвакуироваться

Власти Запорожской области призвали украинцев эвакуироваться - РИА Новости, 16.08.2022

Власти Запорожской области призвали украинцев эвакуироваться

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал людей, живущих в подконтрольных киевскому режиму регионах Украины, перебираться на РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T06:17

2022-08-16T06:17

2022-08-16T09:02

специальная военная операция на украине

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украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал людей, живущих в подконтрольных киевскому режиму регионах Украины, перебираться на освобожденные территории. Об этом он заявил РИА Новости.По его словам, сейчас в Запорожской области строят газопровод, который позволит подавать газ из России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, запорожье, украина, владимир рогов