06:17 16.08.2022 (обновлено: 09:02 16.08.2022)
Власти Запорожской области призвали украинцев эвакуироваться
Член запорожской ВГА Рогов призвал украинцев перебираться на освобожденные территории
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал людей, живущих в подконтрольных киевскому режиму регионах Украины, перебираться на освобожденные территории. Об этом он заявил РИА Новости.
"Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольном режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон, очевидно, будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой", — сказал Рогов.
По его словам, сейчас в Запорожской области строят газопровод, который позволит подавать газ из России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.