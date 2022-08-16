https://ria.ru/20220816/svo-1809885443.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:04
2022-08-16T06:04
2022-08-16T06:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.17 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 22.40 они выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_36de3b4a4832d59ac45ae829e221bbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика