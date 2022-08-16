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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:04
2022-08-16T06:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.17 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 22.40 они выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
06:04 16.08.2022 (обновлено: 06:52 16.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ выпустили по Донецку три снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки от снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.28 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — пишет представительство.
Кроме того, ведомство заявило, что в 22.17 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 22.40 они выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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