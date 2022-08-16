https://ria.ru/20220816/svo-1809885443.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T06:04

2022-08-16T06:04

2022-08-16T06:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.17 ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, применив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 22.40 они выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика