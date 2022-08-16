https://ria.ru/20220816/svo-1809881197.html

В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине

В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине - РИА Новости, 16.08.2022

В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T04:00

2022-08-16T04:00

2022-08-16T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киргизия

ташкент

исламское государство

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.В конце марта информированный источник сообщил РИА Новости, что американская сторона готовится направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии."Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — сказал Кабулов.Однако в Штаты их, вероятно, пускать не собираются, и это "абсолютно хамская манера американцев", считает собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220815/naemnik-1809841305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киргизия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киргизия, ташкент, исламское государство, талибан, оон