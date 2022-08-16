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В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/svo-1809881197.html
В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине
В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине
Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T04:00
2022-08-16T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киргизия
ташкент
исламское государство
талибан
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.В конце марта информированный источник сообщил РИА Новости, что американская сторона готовится направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии."Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — сказал Кабулов.Однако в Штаты их, вероятно, пускать не собираются, и это "абсолютно хамская манера американцев", считает собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809841305.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, киргизия, ташкент, исламское государство, талибан, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киргизия, Ташкент, Исламское государство, Талибан, ООН
04:00 16.08.2022 (обновлено: 09:09 16.08.2022)
 
В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине

Дипломат Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистам на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В конце марта информированный источник сообщил РИА Новости, что американская сторона готовится направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии.
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"Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — сказал Кабулов.
Однако в Штаты их, вероятно, пускать не собираются, и это "абсолютно хамская манера американцев", считает собеседник агентства.

"Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам* и воюют — как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов ("Талибан"**. — Прим. ред.) никак не зависит", — заключил Кабулов.

* Террористическая организация, запрещена в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиргизияТашкентИсламское государствоТалибанООН
 
 
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