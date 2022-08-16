04:00 16.08.2022 (обновлено: 09:09 16.08.2022)
В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине
Дипломат Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистам на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В конце марта информированный источник сообщил РИА Новости, что американская сторона готовится направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии.
"Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — сказал Кабулов.
Однако в Штаты их, вероятно, пускать не собираются, и это "абсолютно хамская манера американцев", считает собеседник агентства.
"Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам* и воюют — как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов ("Талибан"**. — Прим. ред.) никак не зависит", — заключил Кабулов.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.