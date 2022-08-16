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Иран направил ЕС ответ по проекту восстановления ядерной сделки, пишет ISNA

Иран направил ЕС ответ по проекту восстановления ядерной сделки, пишет ISNA - РИА Новости, 16.08.2022

Иран направил ЕС ответ по проекту восстановления ядерной сделки, пишет ISNA

Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T00:38

2022-08-16T00:38

2022-08-16T00:41

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах, сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на информированные источники.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти Ирана до конца понедельника ответят Евросоюзу на предложенный на прошлой неделе окончательный текст проекта соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.Как добавил источник, Иран ожидает получить ответ противоположной стороны в течение двух дней.Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки. Боррель заявлял, что его пункты должны быть согласованы.В начале августа в Вене возобновился переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки с Ираном, когда главы всех делегаций прибыли в австрийскую столицу.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220815/sdelka-1809716133.html

https://ria.ru/20220808/soglashenie-1808174229.html

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