https://ria.ru/20220816/sud-1810093864.html

Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь

Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь - РИА Новости, 16.08.2022

Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь

Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления Google LLC, оспаривающей законность решения ФАС России, которая признала американскую... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:46

2022-08-16T19:46

2022-08-16T19:52

технологии

google

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

youtube

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления Google LLC, оспаривающей законность решения ФАС России, которая признала американскую компанию нарушителем российского антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.Причины отложения заседания из информации в картотеке арбитражных дел не усматриваются. Суд первой инстанции во вторник рассматривал заявление Google, просившей признать незаконными решение антимонопольного ведомства и предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства от 24 февраля этого года.ФАС России рассматривала обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".На основании этого решения ведомство в июле привлекло нарушителя к административной ответственности, наложив на Google оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей. Штраф компания тоже оспаривает в суде.Комментируя решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.Российские суды в последнее время удовлетворили иски телеканала "Царьград" и футбольного клуба "Ахмат" о снятии блокировок и восстановлении доступа к их YouTube-каналам. С аналогичными требованиями к Google обратилось еще множество российских телеканалов, других СМИ и журналистов.

https://ria.ru/20220812/google-1809080786.html

https://ria.ru/20220811/vk-1808985729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, youtube