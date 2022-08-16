https://ria.ru/20220816/sud-1810093864.html
Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь
Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь - РИА Новости, 16.08.2022
Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь
Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления Google LLC, оспаривающей законность решения ФАС России, которая признала американскую... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:46
2022-08-16T19:46
2022-08-16T19:52
технологии
google
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
youtube
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления Google LLC, оспаривающей законность решения ФАС России, которая признала американскую компанию нарушителем российского антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.Причины отложения заседания из информации в картотеке арбитражных дел не усматриваются. Суд первой инстанции во вторник рассматривал заявление Google, просившей признать незаконными решение антимонопольного ведомства и предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства от 24 февраля этого года.ФАС России рассматривала обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".На основании этого решения ведомство в июле привлекло нарушителя к административной ответственности, наложив на Google оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей. Штраф компания тоже оспаривает в суде.Комментируя решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.Российские суды в последнее время удовлетворили иски телеканала "Царьград" и футбольного клуба "Ахмат" о снятии блокировок и восстановлении доступа к их YouTube-каналам. С аналогичными требованиями к Google обратилось еще множество российских телеканалов, других СМИ и журналистов.
https://ria.ru/20220812/google-1809080786.html
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технологии, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, youtube
Технологии, Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, YouTube
19:46 16.08.2022 (обновлено: 19:52 16.08.2022)
Спор Google о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь
Спор Google с ФАС России о непрозрачности блокировок на YouTube перенесли на октябрь
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления Google LLC, оспаривающей законность решения ФАС России, которая признала американскую компанию нарушителем российского антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.
Причины отложения заседания из информации в картотеке арбитражных дел не усматриваются. Суд первой инстанции во вторник рассматривал заявление Google, просившей признать незаконными решение антимонопольного ведомства и предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства от 24 февраля этого года.
ФАС России рассматривала обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".
На основании этого решения ведомство в июле привлекло нарушителя к административной ответственности, наложив на Google оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей. Штраф компания тоже оспаривает в суде.
Комментируя решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС
приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".
По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google
без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.
Российские суды в последнее время удовлетворили иски телеканала "Царьград" и футбольного клуба "Ахмат" о снятии блокировок и восстановлении доступа к их YouTube-каналам. С аналогичными требованиями к Google обратилось еще множество российских телеканалов, других СМИ и журналистов.