https://ria.ru/20220816/sud-1809880665.html

СМИ: суд в США обязал экс-сотрудника Twitter передать Маску новые данные

СМИ: суд в США обязал экс-сотрудника Twitter передать Маску новые данные - РИА Новости, 16.08.2022

СМИ: суд в США обязал экс-сотрудника Twitter передать Маску новые данные

Cуд в США частично удовлетворил тайное ходатайство американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, просившего передать информацию еще 22 сотрудников... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:46

2022-08-16T03:46

2022-08-16T04:33

в мире

технологии

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Cуд в США частично удовлетворил тайное ходатайство американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, просившего передать информацию еще 22 сотрудников Twitter о работе платформы, и обязал компанию предоставить Маску данные, находившиеся в распоряжении бывшего управляющего одного из подразделений компании, пишет новостной портал Business Insider со ссылкой на источники.Как сообщает издание, соответствующее ходатайство Маска было тайно подано на прошлой неделе. В понедельник cудья Кэтлин Маккормик частично удовлетворила его, обязав Twitter предоставить данные, которыми обладал бывший главный управляющий по вопросам потребительского рынка Кейвон Бейкпур. Теперь Twitter должен "собрать, изучить и предоставить документы" Бейкпура. При этом сторона обвинения хотела получить сведения не только Бейкпура, но и от ряда управляющих среднего звена и менее высокопоставленных сотрудников компании.Как отмечает Business Insider, Бейкпур, скорее всего, имел доступ к информации и документам, касающимся данных об анализе деятельности ботов в социальной сети.Кроме того, новостной портал пишет, что юристы Маска подали еще одно новое ходатайство о принуждении Twitter предоставить дополнительные документы о статистике по пользователям платформы и о методах сбора и обработки данных.Кейвон Бейкпур стал сотрудником Twitter в 2018 году, когда ее главой был еще Джек Дорси. В мае этого года Бейкпур покинул компанию, но, как он отмечал на своей странице в Twitter, это не было его решением.В апреле Маск хотел приобрести Twitter и предложил за него 44 миллиарда долларов, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил компанию об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не представила необходимой информации.В конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220810/aktsii-1808488533.html

https://ria.ru/20220805/mask-1807653922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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