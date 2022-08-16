https://ria.ru/20220816/studiya-1810110755.html

В Перми силовики закрыли вебкам-студию, где работали более сотни девушек

В Перми силовики закрыли вебкам-студию, где работали более сотни девушек - РИА Новости, 16.08.2022

В Перми силовики закрыли вебкам-студию, где работали более сотни девушек

Силовики закрыли вебкам-студию в Перми, где работали более сотни девушек, задержаны два организатора, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:40

2022-08-16T22:40

2022-08-16T22:49

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Силовики закрыли вебкам-студию в Перми, где работали более сотни девушек, задержаны два организатора, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, два пермяка - одному 34 года, а второму 29 - создали в подвале жилого дома на улице Мильчакова в Перми вебкам-студию. Помещение они разделили на 11 студийных комнат, в которых была специальная аппаратура для распространения через интернет порнографических материалов. В студии шла запись контента и велась онлайн-трансляция, за которую "зрители" платили донаты. На площадке в несколько смен "трудились" более 100 девушек в 2021 и 2022 годах, указывает следствие.Согласно информации ведомства, мужчины также сделали сайт, интерфейс которого позволял за деньги смотреть и скачивать видео порнографического характера, доход от "бизнеса" составил не менее 50 миллионов рублей.Полиция провела обыски в студии и изъяла оборудование, бухгалтерскую документацию. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении в целях распространения, либо распространении порнографических материалов."Оба соучастника задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220525/politsiya-1790604817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)