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Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ
Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ - РИА Новости, 16.08.2022
Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ
Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего уволенных ранее с поста главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, бывшего... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:48
2022-08-16T14:48
2022-08-16T14:48
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего уволенных ранее с поста главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, бывшего командующего силами теробороны Юрия Галушкина и экс-командующего силами спецопераций Григория Галагана.Этим же указом он ввел в состав ставки и.о. главы СБУ Василия Малюка, командующего силами спецопераций Виктора Хосенко и командующего силами теробороны Игоря Танцюру."Утвердить в персональном составе ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия Анатольевича – командующего Национальной гвардии Украины. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.
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в мире, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, иван баканов
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Иван Баканов
Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ
Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ и сил спецопераций