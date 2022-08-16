https://ria.ru/20220816/stavka-1810007579.html

Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ

Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ - РИА Новости, 16.08.2022

Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс глав СБУ

Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего уволенных ранее с поста главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, бывшего... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:48

2022-08-16T14:48

2022-08-16T14:48

в мире

украина

служба безопасности украины

владимир зеленский

иван баканов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего уволенных ранее с поста главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, бывшего командующего силами теробороны Юрия Галушкина и экс-командующего силами спецопераций Григория Галагана.Этим же указом он ввел в состав ставки и.о. главы СБУ Василия Малюка, командующего силами спецопераций Виктора Хосенко и командующего силами теробороны Игоря Танцюру."Утвердить в персональном составе ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия Анатольевича – командующего Национальной гвардии Украины. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.

https://ria.ru/20220815/partiya-1809790027.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, иван баканов