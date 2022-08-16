Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022"
Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на "Армии-2022"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на "Армии-2022"
КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 16 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел макет российской станции РОС (Российская орбитальная станция), которая в перспективе придет на смену МКС, и прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "от них не дождешься", но "будем надеяться".
Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".
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Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом "Роскосмос" открыт к сотрудничеству, в том числе с НАСА.
"От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев.
В то же время он добавил, что "они своего-то не упустят".
"Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.
Также в павильоне Медведеву представили разработки государственного космического центра имени М. В. Хруничева и научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, макет космодрома Восточный.
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