https://ria.ru/20220816/stantsiya-1810044589.html

Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022"

Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022" - РИА Новости, 16.08.2022

Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022"

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел макет российской станции РОС (Российская орбитальная станция), которая в перспективе придет на смену МКС, и РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:29

2022-08-16T16:29

2022-08-16T16:29

наука

космос - риа наука

роскосмос

наса

гкнпц имени м. в. хруничева

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 16 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел макет российской станции РОС (Российская орбитальная станция), которая в перспективе придет на смену МКС, и прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "от них не дождешься", но "будем надеяться".Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом "Роскосмос" открыт к сотрудничеству, в том числе с НАСА."От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев.В то же время он добавил, что "они своего-то не упустят"."Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.Также в павильоне Медведеву представили разработки государственного космического центра имени М. В. Хруничева и научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, макет космодрома Восточный.

https://ria.ru/20220808/luna-1808122153.html

https://ria.ru/20220810/ispytaniya-1808551319.html

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космос - риа наука, роскосмос, наса, гкнпц имени м. в. хруничева, форум "армия-2022"