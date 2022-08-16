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Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220816/stantsiya-1810044589.html
Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022"
Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022"
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел макет российской станции РОС (Российская орбитальная станция), которая в перспективе придет на смену МКС, и РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:29
2022-08-16T16:29
наука
космос - риа наука
роскосмос
наса
гкнпц имени м. в. хруничева
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 16 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел макет российской станции РОС (Российская орбитальная станция), которая в перспективе придет на смену МКС, и прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "от них не дождешься", но "будем надеяться".Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом "Роскосмос" открыт к сотрудничеству, в том числе с НАСА."От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев.В то же время он добавил, что "они своего-то не упустят"."Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.Также в павильоне Медведеву представили разработки государственного космического центра имени М. В. Хруничева и научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, макет космодрома Восточный.
https://ria.ru/20220808/luna-1808122153.html
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космос - риа наука, роскосмос, наса, гкнпц имени м. в. хруничева, форум "армия-2022"
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Форум "Армия-2022"
16:29 16.08.2022
 
Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции на "Армии-2022"

Медведев осмотрел макет российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на "Армии-2022"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на Армии-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на "Армии-2022"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 16 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел макет российской станции РОС (Российская орбитальная станция), которая в перспективе придет на смену МКС, и прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "от них не дождешься", но "будем надеяться".
Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".
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Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом "Роскосмос" открыт к сотрудничеству, в том числе с НАСА.
"От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев.
В то же время он добавил, что "они своего-то не упустят".
"Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.
Также в павильоне Медведеву представили разработки государственного космического центра имени М. В. Хруничева и научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, макет космодрома Восточный.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАГКНПЦ имени М. В. ХруничеваФорум "Армия-2022"
 
 
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