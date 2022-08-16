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США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ
США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ - РИА Новости, 16.08.2022
США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ
США продолжат работу с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:40
2022-08-16T22:40
2022-08-16T22:44
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США продолжат работу с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Он заявил, что антироссийские санкции США полностью совместимы с СНВ, не препятствуют инспекциям специалистов из РФ в США. Прайс подчеркнул, что "США привержены реализации СНВ". "Мы должны работать вместе, чтобы сократить риск гонки вооружений и ядерной эскалации", - сказал представитель госдепа.Прайс добавил, что США конфиденциально контактируют с заинтересованными сторонами в рамках СНВ. Обе стороны продолжили предоставлять информацию в рамках договора, сказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия
22:40 16.08.2022 (обновлено: 22:44 16.08.2022)
США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ
США продолжат работу с Россией по дипканалам для возобновления инспекций в рамках СНВ