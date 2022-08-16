https://ria.ru/20220816/ssha-1810110668.html

США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ

США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ - РИА Новости, 16.08.2022

США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ

США продолжат работу с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:40

2022-08-16T22:40

2022-08-16T22:44

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США продолжат работу с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Он заявил, что антироссийские санкции США полностью совместимы с СНВ, не препятствуют инспекциям специалистов из РФ в США. Прайс подчеркнул, что "США привержены реализации СНВ". "Мы должны работать вместе, чтобы сократить риск гонки вооружений и ядерной эскалации", - сказал представитель госдепа.Прайс добавил, что США конфиденциально контактируют с заинтересованными сторонами в рамках СНВ. Обе стороны продолжили предоставлять информацию в рамках договора, сказал он.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия