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США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией

США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией - РИА Новости, 16.08.2022

США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией

Вашингтон уже дал Киеву 4 миллиарда долларов на вооружения и планирует выделить еще 4,5 миллиарда, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:59

2022-08-16T15:59

2022-08-16T16:23

вашингтон (штат)

киев

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главное разведывательное управление рф

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Вашингтон уже дал Киеву 4 миллиарда долларов на вооружения и планирует выделить еще 4,5 миллиарда, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Бесконтрольная накачка киевского режима оружием - на эти цели администрация Байдена уже выделила 4 миллиарда и планирует (выделить – ред.) ещё 4,5 - повышает риски его попадания в руки международных террористов", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

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киев

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вашингтон (штат), киев, россия, главное разведывательное управление рф, форум "армия-2022"