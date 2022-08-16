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США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией - РИА Новости, 16.08.2022
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США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией
США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией - РИА Новости, 16.08.2022
США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией
Вашингтон уже дал Киеву 4 миллиарда долларов на вооружения и планирует выделить еще 4,5 миллиарда, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:59
2022-08-16T16:23
вашингтон (штат)
киев
россия
главное разведывательное управление рф
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Вашингтон уже дал Киеву 4 миллиарда долларов на вооружения и планирует выделить еще 4,5 миллиарда, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Бесконтрольная накачка киевского режима оружием - на эти цели администрация Байдена уже выделила 4 миллиарда и планирует (выделить – ред.) ещё 4,5 - повышает риски его попадания в руки международных террористов", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
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вашингтон (штат), киев, россия, главное разведывательное управление рф, форум "армия-2022"
Вашингтон (штат), Киев, Россия, Главное разведывательное управление РФ, Форум "Армия-2022"
15:59 16.08.2022 (обновлено: 16:23 16.08.2022)
 
США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией

ГРУ: США выделили Украине четыре миллиарда долларов на борьбу с Россией и выделит еще 4,5

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Вашингтон уже дал Киеву 4 миллиарда долларов на вооружения и планирует выделить еще 4,5 миллиарда, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"Бесконтрольная накачка киевского режима оружием - на эти цели администрация Байдена уже выделила 4 миллиарда и планирует (выделить – ред.) ещё 4,5 - повышает риски его попадания в руки международных террористов", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
08:00
Не знаем, куда идем, — Киссинджер поставил Америке диагноз
 
Вашингтон (штат)КиевРоссияГлавное разведывательное управление РФФорум "Армия-2022"
 
 
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