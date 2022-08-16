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США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
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США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин
США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин
Западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, переложить провалы на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:14
2022-08-16T13:03
в мире
сша
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, переложить провалы на Россию, Китай, которые отстаивают свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности."Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, – переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - сказал Путин.
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в мире, сша, владимир путин, россия, китай, форум "армия-2022"
В мире, США, Владимир Путин, Россия, Китай, Форум "Армия-2022"
10:14 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин

Путин: США пытаются отвлечь внимание граждан и переложить вину на Россию и Китай

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, переложить провалы на Россию, Китай, которые отстаивают свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
"Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, – переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:31
Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву
 
В миреСШАВладимир ПутинРоссияКитайФорум "Армия-2022"
 
 
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