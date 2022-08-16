https://ria.ru/20220816/ssha-1809910289.html

США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин

США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022

США пытаются отвлечь внимание граждан от острых проблем, заявил Путин

Западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, переложить провалы на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:14

2022-08-16T10:14

2022-08-16T13:03

в мире

сша

владимир путин

россия

китай

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, переложить провалы на Россию, Китай, которые отстаивают свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности."Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, – переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - сказал Путин.

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, владимир путин, россия, китай, форум "армия-2022"