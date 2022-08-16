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Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России

Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022

Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России

Действия США без оглядки на интересы и безопасность других стран способствуют повышению ядерных рисков, заявили в посольстве России в США. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:10

2022-08-16T05:10

2022-08-16T05:18

россия

сша

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Действия США без оглядки на интересы и безопасность других стран способствуют повышению ядерных рисков, заявили в посольстве России в США."Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в Telegram-канале на фоне заявлений американской администрации о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.В российском посольстве посоветовали Вашингтону "внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими".

https://ria.ru/20220804/kitay-1807131475.html

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2022

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