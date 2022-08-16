Рейтинг@Mail.ru
Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/ssha-1809883613.html
Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России
Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022
Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России
Действия США без оглядки на интересы и безопасность других стран способствуют повышению ядерных рисков, заявили в посольстве России в США. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:10
2022-08-16T05:18
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/95/1514599540_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_8b82dd24ab18fe200709b49dc7f84607.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Действия США без оглядки на интересы и безопасность других стран способствуют повышению ядерных рисков, заявили в посольстве России в США."Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в Telegram-канале на фоне заявлений американской администрации о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.В российском посольстве посоветовали Вашингтону "внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими".
https://ria.ru/20220804/kitay-1807131475.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/95/1514599540_64:0:2744:2010_1920x0_80_0_0_167dd0e351f64ffe3288b0b853382308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша
Россия, США
05:10 16.08.2022 (обновлено: 05:18 16.08.2022)
 
Действия США ведут к повышению ядерных рисков, заявило посольство России

Посольство России заявило, что действия США ведут к повышению ядерных рисков

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Действия США без оглядки на интересы и безопасность других стран способствуют повышению ядерных рисков, заявили в посольстве России в США.
"Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в Telegram-канале на фоне заявлений американской администрации о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.
В российском посольстве посоветовали Вашингтону "внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими".
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 08:23
Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом
 
РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала