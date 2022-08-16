https://ria.ru/20220816/sprn-1809880269.html

Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство

Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство - РИА Новости, 16.08.2022

Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство

Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлена на опытно-боевое дежурство, сообщил журналистам в рамках форума... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:36

2022-08-16T03:36

2022-08-16T03:36

новое оружие россии

безопасность

россия

армавир

иркутск

форум "армия-2022"

сергей боев

система предупреждения о ракетном нападении

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КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлена на опытно-боевое дежурство, сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

https://ria.ru/20220816/rls-1809879519.html

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безопасность, россия, армавир, иркутск, форум "армия-2022", сергей боев, система предупреждения о ракетном нападении