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Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство - РИА Новости, 16.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220816/sprn-1809880269.html
Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство
Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство - РИА Новости, 16.08.2022
Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство
Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлена на опытно-боевое дежурство, сообщил журналистам в рамках форума... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:36
2022-08-16T03:36
новое оружие россии
безопасность
россия
армавир
иркутск
форум "армия-2022"
сергей боев
система предупреждения о ракетном нападении
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КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлена на опытно-боевое дежурство, сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
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безопасность, россия, армавир, иркутск, форум "армия-2022", сергей боев, система предупреждения о ракетном нападении
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Армавир, Иркутск, Форум "Армия-2022", Сергей Боев, Система предупреждения о ракетном нападении
03:36 16.08.2022
 
Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство

Разработчик Боев: модернизированная СПРН России поставлена на опытно-боевое дежурство

© Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске . Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлена на опытно-боевое дежурство, сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.
"Модернизация существующих объектов идёт по утвержденному план-графику. Это прежде всего, конечно, наши объекты, которые были одними из первых, — Армавир, Иркутск. А что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена. Вы знаете, в прошлом году были успешно завершены государственные испытания. Успешно ведётся сейчас опытно-боевое дежурство", — сказал Боев.
Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
Система защитных сооружений радиолокационной станции Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияАрмавирИркутскФорум "Армия-2022"Сергей БоевСистема предупреждения о ракетном нападении
 
 
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