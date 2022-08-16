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Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации
Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022
Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала российской спецоперации. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:57
2022-08-16T11:57
2022-08-16T11:57
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала российской спецоперации."В ночь с 24 на 25-е (февраля – ред.) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, гордон, владимир путин, украина, россия, донбасс
В мире, Гордон, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что его семья покинула страну после начала спецоперации