https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809903258.html

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов - РИА Новости, 16.08.2022

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов

Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов и 1743 беспилотных летательных аппарата украинских войск, сообщили во... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:45

2022-08-16T09:45

2022-08-16T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов и 1743 беспилотных летательных аппарата украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809902526.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф