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Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809903258.html
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов - РИА Новости, 16.08.2022
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов
Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов и 1743 беспилотных летательных аппарата украинских войск, сообщили во... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:45
2022-08-16T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов и 1743 беспилотных летательных аппарата украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809902526.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
09:45 16.08.2022 (обновлено: 13:04 16.08.2022)
 
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 1743 украинских беспилотника

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов и 1743 беспилотных летательных аппарата украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:38Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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