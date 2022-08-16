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"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского - РИА Новости, 16.08.2022
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"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского
"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского - РИА Новости, 16.08.2022
"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского
Редакция газеты "Московский комсомолец" готовит заявление в правоохранительные органы об исчезновении своего журналиста Льва Сперанского и его семьи, говорится... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:37
2022-08-16T13:37
происшествия
павел гусев
россия
московский комсомолец
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Редакция газеты "Московский комсомолец" готовит заявление в правоохранительные органы об исчезновении своего журналиста Льва Сперанского и его семьи, говорится в Telegram-канале издания.Как сообщил РИА Новости главный редактор и владелец газеты Павел Гусев, сейчас в издании выясняют, что случилось со Сперанским."Пока не могу (подтвердить информацию об исчезновении - ред.). Сейчас поехали на место его квартиры и журналисты, теща, мама выяснять, потому что пока по каким-то косвенным признакам известно, что пять человек ворвались (в квартиру - ред.), дальше ничего неизвестно", - сказал Гусев.Сперанский - журналист-расследователь.
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происшествия, павел гусев, россия, московский комсомолец
Происшествия, Павел Гусев, Россия, Московский комсомолец
13:37 16.08.2022
 
"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского

Газета "Московский комсомолец" заявит в полицию об исчезновении журналиста Сперанского

© Фото : МКЖурналист МК Лев Сперанский
Журналист МК Лев Сперанский - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : МК
Журналист МК Лев Сперанский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Редакция газеты "Московский комсомолец" готовит заявление в правоохранительные органы об исчезновении своего журналиста Льва Сперанского и его семьи, говорится в Telegram-канале издания.
Как сообщил РИА Новости главный редактор и владелец газеты Павел Гусев, сейчас в издании выясняют, что случилось со Сперанским.
"Пока не могу (подтвердить информацию об исчезновении - ред.). Сейчас поехали на место его квартиры и журналисты, теща, мама выяснять, потому что пока по каким-то косвенным признакам известно, что пять человек ворвались (в квартиру - ред.), дальше ничего неизвестно", - сказал Гусев.
Сперанский - журналист-расследователь.
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ПроисшествияПавел ГусевРоссияМосковский комсомолец
 
 
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