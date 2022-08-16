https://ria.ru/20220816/speranskiy-1809983600.html

"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского

"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского - РИА Новости, 16.08.2022

"МК" готовит заявление в полицию об исчезновении журналиста Сперанского

Редакция газеты "Московский комсомолец" готовит заявление в правоохранительные органы об исчезновении своего журналиста Льва Сперанского и его семьи, говорится... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:37

2022-08-16T13:37

2022-08-16T13:37

происшествия

павел гусев

россия

московский комсомолец

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Редакция газеты "Московский комсомолец" готовит заявление в правоохранительные органы об исчезновении своего журналиста Льва Сперанского и его семьи, говорится в Telegram-канале издания.Как сообщил РИА Новости главный редактор и владелец газеты Павел Гусев, сейчас в издании выясняют, что случилось со Сперанским."Пока не могу (подтвердить информацию об исчезновении - ред.). Сейчас поехали на место его квартиры и журналисты, теща, мама выяснять, потому что пока по каким-то косвенным признакам известно, что пять человек ворвались (в квартиру - ред.), дальше ничего неизвестно", - сказал Гусев.Сперанский - журналист-расследователь.

https://ria.ru/20220816/rt-1809927396.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, павел гусев, россия, московский комсомолец