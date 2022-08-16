https://ria.ru/20220816/sobaka-1810008168.html

В Татарстане бродячая собака напала на детей на площадке

В Татарстане бродячая собака напала на детей на площадке - РИА Новости, 16.08.2022

В Татарстане бродячая собака напала на детей на площадке

Прокуратура начала проверку после нападения бродячей собаки на троих детей на детской площадке в Кукморском районе Татарстана, возбуждено дело о халатности,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:49

2022-08-16T14:49

2022-08-16T15:02

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения бродячей собаки на троих детей на детской площадке в Кукморском районе Татарстана, возбуждено дело о халатности, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Прокуратура Кукморского района начала проверку по факту нападения бродячей собаки на троих детей, 2011 и 2016 годов рождения. Инцидент произошел накануне на детской игровой площадке на улице Строительной в поселке Жилой Рудник", - сказал Галиев журналистам.По его информации, пострадавшая девочка 5 лет госпитализирована в хирургическое отделение Кукморской центральной районной больницы с множественными рваными скальпированными ранами мягких тканей лица. Двое 11-летних мальчиков после оказания медицинской помощи отпущены домой, у них раны мягких тканей предплечья.Галиев уточнил, что в момент нападения девочка была на детской площадке с бабушкой, мальчики играли в компании сверстников.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Расследование взято на контроль в районной прокуратуре.Надзорное ведомство проверит деятельность организации, занимающейся отловом безнадзорных животных, и даст оценку работе органов местного самоуправления в указанной сфере. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220418/sobaki-1784019708.html

https://ria.ru/20220317/priyuty-1778829631.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика татарстан (татарстан)