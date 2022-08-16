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Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявил Шойгу
Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявил Шойгу
Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявленные уровни носителей и боезарядов не превышают лимиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:34
2022-08-16T10:34
2022-08-16T13:06
россия
сша
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявленные уровни носителей и боезарядов не превышают лимиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Непростая ситуация складывается и в отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах", - сказал министр."Заявления США о том, что Россия должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями - это улица с двусторонним движением. Результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников", - добавил Шойгу.По его словам, российский опыт взаимодействия в сфере разоружения показывает, что Запад не склонен выполнять договорные обязательства. "Этот факт необходимо учитывать при заключении договорённостей, особенно в сфере безопасности и контроля над вооружениями", - добавил он.
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россия, сша, форум "армия-2022"
Россия, США, Форум "Армия-2022"
10:34 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявил Шойгу
Шойгу: Россия выполняет обязательства по СНВ-3, уровни боезарядов не превышают лимиты
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявленные уровни носителей и боезарядов не превышают лимиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"Непростая ситуация складывается и в отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах", - сказал министр.
"Заявления США
о том, что Россия
должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями - это улица с двусторонним движением. Результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников", - добавил Шойгу.
По его словам, российский опыт взаимодействия в сфере разоружения показывает, что Запад не склонен выполнять договорные обязательства. "Этот факт необходимо учитывать при заключении договорённостей, особенно в сфере безопасности и контроля над вооружениями", - добавил он.