https://ria.ru/20220816/snaryady-1810109210.html

ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды

ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды - РИА Новости, 16.08.2022

ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды

Российские военнослужащие обнаружили фосфорные снаряды на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды в Харьковской области. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:21

2022-08-16T22:21

2022-08-16T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили фосфорные снаряды на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды в Харьковской области.Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Уды в Харьковской области."Вот те самые украинские позиции, которые бросили украинские военнослужащие в населенном пункте Уды. Вот вы видите, какое огромное количество реактивных снарядов они использовали, львиную долю, естественно, по мирным гражданам. И, как мы видим, с использованием фосфорных, запрещенных боеприпасов", - рассказал военнослужащий ВС РФ.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что "Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в Донбассе, что нарушает Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии". Жители освобожденных территорий ЛНР и ДНР также неоднократно сообщали РИА Новости о том, что украинские войска используют снаряды, начиненные фосфором при обстреле населенных пунктов в Донбассе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, антониу гутерреш, россия, харьковская область, донбасс, вооруженные силы рф, оон, единая россия