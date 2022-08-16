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ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/snaryady-1810109210.html
ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды
ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды - РИА Новости, 16.08.2022
ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды
Российские военнослужащие обнаружили фосфорные снаряды на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды в Харьковской области. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:21
2022-08-16T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
россия
харьковская область
донбасс
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили фосфорные снаряды на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды в Харьковской области.Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Уды в Харьковской области."Вот те самые украинские позиции, которые бросили украинские военнослужащие в населенном пункте Уды. Вот вы видите, какое огромное количество реактивных снарядов они использовали, львиную долю, естественно, по мирным гражданам. И, как мы видим, с использованием фосфорных, запрещенных боеприпасов", - рассказал военнослужащий ВС РФ.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что "Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в Донбассе, что нарушает Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии". Жители освобожденных территорий ЛНР и ДНР также неоднократно сообщали РИА Новости о том, что украинские войска используют снаряды, начиненные фосфором при обстреле населенных пунктов в Донбассе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область
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в мире, антониу гутерреш, россия, харьковская область, донбасс, вооруженные силы рф, оон, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Харьковская область, Донбасс, Вооруженные силы РФ, ООН, Единая Россия
22:21 16.08.2022
 
ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды

ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили фосфорные снаряды на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды в Харьковской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Уды в Харьковской области.
"Вот те самые украинские позиции, которые бросили украинские военнослужащие в населенном пункте Уды. Вот вы видите, какое огромное количество реактивных снарядов они использовали, львиную долю, естественно, по мирным гражданам. И, как мы видим, с использованием фосфорных, запрещенных боеприпасов", - рассказал военнослужащий ВС РФ.
Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что "Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в Донбассе, что нарушает Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии". Жители освобожденных территорий ЛНР и ДНР также неоднократно сообщали РИА Новости о том, что украинские войска используют снаряды, начиненные фосфором при обстреле населенных пунктов в Донбассе.
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