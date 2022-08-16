ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды
ВС России обнаружили фосфорные снаряды на позициях ВСУ под селом Уды в Харьковской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России . Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили фосфорные снаряды на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды в Харьковской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Уды в Харьковской области.
"Вот те самые украинские позиции, которые бросили украинские военнослужащие в населенном пункте Уды. Вот вы видите, какое огромное количество реактивных снарядов они использовали, львиную долю, естественно, по мирным гражданам. И, как мы видим, с использованием фосфорных, запрещенных боеприпасов", - рассказал военнослужащий ВС РФ.
Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что "Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в Донбассе, что нарушает Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии". Жители освобожденных территорий ЛНР и ДНР также неоднократно сообщали РИА Новости о том, что украинские войска используют снаряды, начиненные фосфором при обстреле населенных пунктов в Донбассе.