https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html

СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе

СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022

СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе

Следственный комитет России займется данными о гибели журналистки Земфиры Сулеймановой под Донецком, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:39

2022-08-16T19:39

2022-08-16T20:27

специальная военная операция на украине

донбасс

макеевка

горловка

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет России займется данными о гибели журналистки Земфиры Сулеймановой под Донецком, сообщается в Telegram-канале ведомства.О том, что Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, говорил ранее РИА Новости координатор партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, "подорвалась на мине во время журналистского выезда", отмечал Аксель. RT опроверг информацию СМИ, что погибшая в Донбассе Сулейманова была сотрудником телеканала, выразив соболезнования родственникам и близким погибшей.В ведомстве уточнили, что Сулейманова получила ранение, а позже скончалась в больнице. По данным следствия, погибшая занималась гуманитарной миссией.В СК сообщили, что украинские силовики обстреляли Макеевку, Горловку, село Веселое, Кировский и Петровский районы Донецка, что повлекло ранения и гибель людей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

макеевка

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, макеевка, горловка, следственный комитет россии (ск рф)