https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html
СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе
СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022
СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе
Следственный комитет России займется данными о гибели журналистки Земфиры Сулеймановой под Донецком, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:39
2022-08-16T19:39
2022-08-16T20:27
специальная военная операция на украине
донбасс
макеевка
горловка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет России займется данными о гибели журналистки Земфиры Сулеймановой под Донецком, сообщается в Telegram-канале ведомства.О том, что Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, говорил ранее РИА Новости координатор партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, "подорвалась на мине во время журналистского выезда", отмечал Аксель. RT опроверг информацию СМИ, что погибшая в Донбассе Сулейманова была сотрудником телеканала, выразив соболезнования родственникам и близким погибшей.В ведомстве уточнили, что Сулейманова получила ранение, а позже скончалась в больнице. По данным следствия, погибшая занималась гуманитарной миссией.В СК сообщили, что украинские силовики обстреляли Макеевку, Горловку, село Веселое, Кировский и Петровский районы Донецка, что повлекло ранения и гибель людей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, макеевка, горловка, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Макеевка, Горловка, Следственный комитет России (СК РФ)
19:39 16.08.2022 (обновлено: 20:27 16.08.2022)
СК изучит данные о гибели журналистки в Донбассе
СК изучит данные о гибели журналистки Сулеймановой под Донецком
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Следственный комитет России займется данными о гибели журналистки Земфиры Сулеймановой под Донецком, сообщается
в Telegram-канале ведомства.
О том, что Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, говорил ранее РИА Новости координатор партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, "подорвалась на мине во время журналистского выезда", отмечал Аксель. RT опроверг информацию СМИ, что погибшая в Донбассе Сулейманова была сотрудником телеканала, выразив соболезнования родственникам и близким погибшей.
"СК России устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц из числа украинских националистов, причастных к их совершению", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Сулейманова получила ранение, а позже скончалась в больнице. По данным следствия, погибшая занималась гуманитарной миссией.
В СК сообщили, что украинские силовики обстреляли Макеевку, Горловку, село Веселое, Кировский и Петровский районы Донецка, что повлекло ранения и гибель людей.