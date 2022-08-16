https://ria.ru/20220816/siriya-1810052536.html

ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния

ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния - РИА Новости, 16.08.2022

ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния

Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:53

2022-08-16T16:53

2022-08-16T16:53

в мире

сирия

ближний восток

северная африка

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", - сказал Костюков.По его словам, нарастание факторов нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников.

https://ria.ru/20220815/neft-1809749855.html

сирия

ближний восток

северная африка

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, ближний восток, северная африка