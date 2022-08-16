https://ria.ru/20220816/siriya-1810052536.html
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния - РИА Новости, 16.08.2022
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния
Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:53
2022-08-16T16:53
2022-08-16T16:53
в мире
сирия
ближний восток
северная африка
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", - сказал Костюков.По его словам, нарастание факторов нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников.
https://ria.ru/20220815/neft-1809749855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ближний восток, северная африка
В мире, Сирия, Ближний Восток, Северная Африка
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния
ГРУ сообщило о риске превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния