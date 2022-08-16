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ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния - РИА Новости, 16.08.2022
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ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния - РИА Новости, 16.08.2022
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния
Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:53
2022-08-16T16:53
в мире
сирия
ближний восток
северная африка
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", - сказал Костюков.По его словам, нарастание факторов нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников.
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сирия
ближний восток
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в мире, сирия, ближний восток, северная африка
В мире, Сирия, Ближний Восток, Северная Африка
16:53 16.08.2022
 
ГРУ: Сирия может превратиться в арену израильско-иранского противостояния

ГРУ сообщило о риске превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния, сообщил в ходе Международной конференции по безопасности начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", - сказал Костюков.
По его словам, нарастание факторов нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников.
Цистерны на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:40
Американские военные вывезли из Сирии 100 цистерн с нефтью, пишут СМИ
 
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