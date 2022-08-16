https://ria.ru/20220816/siriya-1810047191.html

США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ

США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ - РИА Новости, 16.08.2022

США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ

США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, хотя условия для этого есть, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:35

2022-08-16T16:35

2022-08-16T16:35

война в сирии

в мире

кубинка

форум "армия-2022"

сирия

игорь костюков (генштаб)

гру рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564251890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9aef8c9be0f0fd7075385ec2a3366c1e.jpg

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, хотя условия для этого есть, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."США и европейские страны под надуманными поводами препятствуют возвращению сирийских беженцев домой, хотя условия для этого Дамаском созданы", - сказал Костюков на Международной конференции по безопасности в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.

кубинка

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кубинка, форум "армия-2022", сирия, игорь костюков (генштаб), гру рф