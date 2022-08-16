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США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ - РИА Новости, 16.08.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220816/siriya-1810047191.html
США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ
США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ - РИА Новости, 16.08.2022
США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ
США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, хотя условия для этого есть, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:35
2022-08-16T16:35
война в сирии
в мире
кубинка
форум "армия-2022"
сирия
игорь костюков (генштаб)
гру рф
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, хотя условия для этого есть, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."США и европейские страны под надуманными поводами препятствуют возвращению сирийских беженцев домой, хотя условия для этого Дамаском созданы", - сказал Костюков на Международной конференции по безопасности в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.
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в мире, кубинка, форум "армия-2022", сирия, игорь костюков (генштаб), гру рф
Война в Сирии, В мире, Кубинка, Форум "Армия-2022", Сирия, Игорь Костюков (Генштаб), ГРУ РФ
16:35 16.08.2022
 
США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, заявили в ГРУ

Начальник ГРУ Костюков: США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев домой

© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийские беженцы
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сирийские беженцы. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США и Европа препятствуют возвращению сирийских беженцев, хотя условия для этого есть, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"США и европейские страны под надуманными поводами препятствуют возвращению сирийских беженцев домой, хотя условия для этого Дамаском созданы", - сказал Костюков на Международной конференции по безопасности в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.
 
Война в СирииВ миреКубинкаФорум "Армия-2022"СирияИгорь Костюков (Генштаб)ГРУ РФ
 
 
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