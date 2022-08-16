https://ria.ru/20220816/shveytsariya-1810013357.html

Швейцария скорректировала выдачу украинцам социальной помощи

Швейцария скорректировала выдачу украинцам социальной помощи - РИА Новости, 16.08.2022

Швейцария скорректировала выдачу украинцам социальной помощи

Швейцария теперь принимает во внимание уже имеющиеся у украинских беженцев источники доходов при определении социальной помощи, которая будет им оказана, из-за... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:04

2022-08-16T15:04

2022-08-16T15:04

в мире

швейцария

украина

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ЖЕНЕВА, 16 авг - РИА Новости. Швейцария теперь принимает во внимание уже имеющиеся у украинских беженцев источники доходов при определении социальной помощи, которая будет им оказана, из-за недовольства местного населения прежней системой, заявил во вторник РИА Новости генеральный секретарь Конференции кантональных руководителей и директоров по социальным вопросам (CDAS) при минэконимики страны Габи Селлези.Более 62 тысяч украинцев получили защитный статус в Швейцарии. Этот статус предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Он дает право на проживание и медицинскую помощь."Для лиц, являющихся выходцами из Украины, при расчете права на получение социальной помощи не учитывались такие имущественные ценности, как ювелирные изделия, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в стране происхождения. Это в отличие от лиц, временно допущенных из других стран. Таким образом, даже состоятельные украинцы до сих пор могли получать социальную помощь. Но это вызывало все большее недовольство. Мы заметили, что общественность подвергла некоторой критике разницу в обращении между лицами, допущенными на временной основе, и лицами, подлежащими защите", - сказал он.Селлези добавил, что теперь, если лица с защитным статусом S снимают деньги с банковских счетов или других имущественных ценностей в Украине, эти суммы должны учитываться в доходах.В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

швейцария

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в мире, швейцария, украина