https://ria.ru/20220816/shvetsiya-1810109394.html

Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg

Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 16.08.2022

Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg

Резервная электростанция, использующая мазут, начала регулярно работать в Швеции в связи с рекордными ценами на газ в стране, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:22

2022-08-16T22:22

2022-08-16T22:22

цены на нефть

швеция

uniper

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Резервная электростанция, использующая мазут, начала регулярно работать в Швеции в связи с рекордными ценами на газ в стране, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя шведского энергетического оператора Uniper SE.Karlshamnsverket – резервная ТЭС в Швеции, расположенная на юге страны, где требует больше мощности, чем в других ее частях. Обычно потребности в электричестве Швеции покрывают гидро, атомная и ветряная электроэнергия, и Karlshamnsverket используется в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса. Общая мощность электростанции составляет 662 МВт.Как сообщил агентству представитель Uniper Торнбьерн Ларссон (Torbjorn Larsson), электростанция с утра до ночи работала последнюю неделю на мощности от 200 до 300 МВт. Он также добавил, что Karlshamnsverket использует 50-70 тонн мазута в час."В то время как объемы (используемого мазута – ред.) небольшие в контексте мирового нефтяного рыка, это подчеркивает продолжающийся тренд, когда потребители используют больше нефтепродуктов для генерации электричества, поскольку цены на природный газ растут до рекордных значений", - отмечает агентство.

https://ria.ru/20220813/elektroenergiya-1809371149.html

швеция

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цены на нефть, швеция, uniper