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Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 16.08.2022
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Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg
Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 16.08.2022
Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg
Резервная электростанция, использующая мазут, начала регулярно работать в Швеции в связи с рекордными ценами на газ в стране, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:22
2022-08-16T22:22
цены на нефть
швеция
uniper
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Резервная электростанция, использующая мазут, начала регулярно работать в Швеции в связи с рекордными ценами на газ в стране, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя шведского энергетического оператора Uniper SE.Karlshamnsverket – резервная ТЭС в Швеции, расположенная на юге страны, где требует больше мощности, чем в других ее частях. Обычно потребности в электричестве Швеции покрывают гидро, атомная и ветряная электроэнергия, и Karlshamnsverket используется в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса. Общая мощность электростанции составляет 662 МВт.Как сообщил агентству представитель Uniper Торнбьерн Ларссон (Torbjorn Larsson), электростанция с утра до ночи работала последнюю неделю на мощности от 200 до 300 МВт. Он также добавил, что Karlshamnsverket использует 50-70 тонн мазута в час."В то время как объемы (используемого мазута – ред.) небольшие в контексте мирового нефтяного рыка, это подчеркивает продолжающийся тренд, когда потребители используют больше нефтепродуктов для генерации электричества, поскольку цены на природный газ растут до рекордных значений", - отмечает агентство.
https://ria.ru/20220813/elektroenergiya-1809371149.html
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цены на нефть, швеция, uniper
Цены на нефть, Швеция, Uniper
22:22 16.08.2022
 
Швеция из-за роста цен вернулась к использованию мазута, сообщил Bloomberg

Bloomberg: рост цен заставил Швецию вернуться к использованию мазута на ТЭС

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Московской областиМазут
Мазут - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
Мазут. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Резервная электростанция, использующая мазут, начала регулярно работать в Швеции в связи с рекордными ценами на газ в стране, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя шведского энергетического оператора Uniper SE.
"Станция в городе Карлсхамн, работающая на мазуте… уже около недели регулярно работает. Цены на энергию в южной части страны достигли исторического максимума, подскочив на 51%", - сообщает агентство.
Karlshamnsverket – резервная ТЭС в Швеции, расположенная на юге страны, где требует больше мощности, чем в других ее частях. Обычно потребности в электричестве Швеции покрывают гидро, атомная и ветряная электроэнергия, и Karlshamnsverket используется в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса. Общая мощность электростанции составляет 662 МВт.
Как сообщил агентству представитель Uniper Торнбьерн Ларссон (Torbjorn Larsson), электростанция с утра до ночи работала последнюю неделю на мощности от 200 до 300 МВт. Он также добавил, что Karlshamnsverket использует 50-70 тонн мазута в час.
"В то время как объемы (используемого мазута – ред.) небольшие в контексте мирового нефтяного рыка, это подчеркивает продолжающийся тренд, когда потребители используют больше нефтепродуктов для генерации электричества, поскольку цены на природный газ растут до рекордных значений", - отмечает агентство.
Зарубежные страны. Швеция - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 14:35
Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки
 
Цены на нефтьШвецияUniper
 
 
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