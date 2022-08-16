https://ria.ru/20220816/shtraf-1809980522.html

Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали

Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали - РИА Новости, 16.08.2022

Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали

Владелице внедорожника Mercedes-Benz, на 3,5 часа заблокировавшей трамвайное сообщение в минувшую субботу в Екатеринбурге, выписали штраф на две тысячи рублей,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:25

2022-08-16T13:25

2022-08-16T13:25

россия

происшествия

авто

гибдд мвд рф

mercedes

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Владелице внедорожника Mercedes-Benz, на 3,5 часа заблокировавшей трамвайное сообщение в минувшую субботу в Екатеринбурге, выписали штраф на две тысячи рублей, сообщила РИА Новости инспектор городского отдела пропаганды ГИБДД Екатерина Шестакова.По информации ведомства, 13 августа по адресу Челюскинцев, 106 недалеко от остановки железнодорожного вокзала черный внедорожник Mercedes-Benz припарковался на пешеходной дорожке рядом с трамвайными путями. Из-за габаритов авто трамваи, попавшие в "ловушку" на 3,5 часа, не смогли проехать по путям, в городе скопилась пробка.Возмущенные поведением автохама горожане вызвали ГАИ, которая с помощью эвакуатора отправила машину на штраф-стоянку. В социальных сетях эту ситуацию прозвали как "царь припарковался", однако, по информации Госавтоинспекции, внедорожник поставила женщина."Владелица автомашины, женщина 1969 года рождения, привлечена к ответственности по части 6 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), штраф, выписанный ей, составил две тысячи рублей", - сказала агентству собеседница.

https://ria.ru/20220726/vozhdenie-1805129756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, авто, гибдд мвд рф, mercedes