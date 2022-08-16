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Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали - РИА Новости, 16.08.2022
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Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали
Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали - РИА Новости, 16.08.2022
Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали
Владелице внедорожника Mercedes-Benz, на 3,5 часа заблокировавшей трамвайное сообщение в минувшую субботу в Екатеринбурге, выписали штраф на две тысячи рублей,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:25
2022-08-16T13:25
россия
происшествия
авто
гибдд мвд рф
mercedes
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Владелице внедорожника Mercedes-Benz, на 3,5 часа заблокировавшей трамвайное сообщение в минувшую субботу в Екатеринбурге, выписали штраф на две тысячи рублей, сообщила РИА Новости инспектор городского отдела пропаганды ГИБДД Екатерина Шестакова.По информации ведомства, 13 августа по адресу Челюскинцев, 106 недалеко от остановки железнодорожного вокзала черный внедорожник Mercedes-Benz припарковался на пешеходной дорожке рядом с трамвайными путями. Из-за габаритов авто трамваи, попавшие в "ловушку" на 3,5 часа, не смогли проехать по путям, в городе скопилась пробка.Возмущенные поведением автохама горожане вызвали ГАИ, которая с помощью эвакуатора отправила машину на штраф-стоянку. В социальных сетях эту ситуацию прозвали как "царь припарковался", однако, по информации Госавтоинспекции, внедорожник поставила женщина."Владелица автомашины, женщина 1969 года рождения, привлечена к ответственности по части 6 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), штраф, выписанный ей, составил две тысячи рублей", - сказала агентству собеседница.
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Екатерина Зайцева
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россия, происшествия, авто, гибдд мвд рф, mercedes
Россия, Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ, Mercedes
13:25 16.08.2022
 
Екатеринбурженку, заблокировавшую трамвайное движение, оштрафовали

Екатеринбурженку, парализовавшую трамвайное движение, оштрафовали на две тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Владелице внедорожника Mercedes-Benz, на 3,5 часа заблокировавшей трамвайное сообщение в минувшую субботу в Екатеринбурге, выписали штраф на две тысячи рублей, сообщила РИА Новости инспектор городского отдела пропаганды ГИБДД Екатерина Шестакова.
По информации ведомства, 13 августа по адресу Челюскинцев, 106 недалеко от остановки железнодорожного вокзала черный внедорожник Mercedes-Benz припарковался на пешеходной дорожке рядом с трамвайными путями. Из-за габаритов авто трамваи, попавшие в "ловушку" на 3,5 часа, не смогли проехать по путям, в городе скопилась пробка.
Возмущенные поведением автохама горожане вызвали ГАИ, которая с помощью эвакуатора отправила машину на штраф-стоянку. В социальных сетях эту ситуацию прозвали как "царь припарковался", однако, по информации Госавтоинспекции, внедорожник поставила женщина.
"Владелица автомашины, женщина 1969 года рождения, привлечена к ответственности по части 6 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), штраф, выписанный ей, составил две тысячи рублей", - сказала агентству собеседница.
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РоссияПроисшествияАвтоГИБДД МВД РФMercedes
 
 
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