https://ria.ru/20220816/shtraf-1809971151.html

Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2022

Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:56

2022-08-16T12:56

2022-08-16T13:02

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает корреспондент РИА Новости."Признать виновным Telegram Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Речь идет о Telegram-канале "Остановите вагоны", в котором были размещены посты о "лёгких методах саботажа" для задержки поездов с военной техникой, а также о белорусских Telegram-каналах партизанских отрядов, занимающихся аналогичной деятельностью. Кроме того, была указана группа каналов про анархизм.Сегодня суд уже оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей - за неудаление бота с личными данными российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220816/shtraf-1809929188.html

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технологии, происшествия, россия, telegram (приложение)