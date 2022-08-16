https://ria.ru/20220816/shtraf-1809971151.html
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2022
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:56
2022-08-16T12:56
2022-08-16T13:02
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает корреспондент РИА Новости."Признать виновным Telegram Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Речь идет о Telegram-канале "Остановите вагоны", в котором были размещены посты о "лёгких методах саботажа" для задержки поездов с военной техникой, а также о белорусских Telegram-каналах партизанских отрядов, занимающихся аналогичной деятельностью. Кроме того, была указана группа каналов про анархизм.Сегодня суд уже оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей - за неудаление бота с личными данными российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, происшествия, россия, telegram (приложение)
Технологии, Происшествия, Россия, Telegram (приложение)
12:56 16.08.2022 (обновлено: 13:02 16.08.2022)
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалить экстремистские каналы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать виновным Telegram
Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ
и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Речь идет о Telegram-канале "Остановите вагоны", в котором были размещены посты о "лёгких методах саботажа" для задержки поездов с военной техникой, а также о белорусских Telegram-каналах партизанских отрядов, занимающихся аналогичной деятельностью. Кроме того, была указана группа каналов про анархизм.
Сегодня суд уже оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей - за неудаление бота с личными данными российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.