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Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 16.08.2022
Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление бота с данными российских военных,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:09
технологии
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telegram (приложение)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен из-за неудаления бота, в котором были указаны личные данные российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также из-за неудаления Telegram-каналов, публикующих, по оценке Роскомнадзора, недостоверные данные о ходе спецоперации.Роскомнадзор направил предписание в адрес компании, однако в предусмотренный законом срок указанные ресурсы не были удалены, в связи с чем и был составлен протокол.
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технологии, москва, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)
Технологии, Москва, Украина, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram (приложение)
11:07 16.08.2022 (обновлено: 11:09 16.08.2022)
Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона за неудаление бота с данными российских военных