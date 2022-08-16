https://ria.ru/20220816/shtraf-1809929188.html

Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 16.08.2022

Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление бота с данными российских военных,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:07

2022-08-16T11:07

2022-08-16T11:09

технологии

москва

украина

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен из-за неудаления бота, в котором были указаны личные данные российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также из-за неудаления Telegram-каналов, публикующих, по оценке Роскомнадзора, недостоверные данные о ходе спецоперации.Роскомнадзор направил предписание в адрес компании, однако в предусмотренный законом срок указанные ресурсы не были удалены, в связи с чем и был составлен протокол.

https://ria.ru/20220726/shtraf-1805055357.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)