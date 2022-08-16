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Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:52
2022-08-16T13:06
россия
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нато
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форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах", - сказал Шойгу.По его словам, доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла.
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россия, сша, нато, в мире, форум "армия-2022"
Россия, США, НАТО, В мире, Форум "Армия-2022"
10:52 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах", - сказал Шойгу.
По его словам, доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:30
Запад уготовил Украине судьбу пушечного мяса, заявил Путин
 
РоссияСШАНАТОВ миреФорум "Армия-2022"
 
 
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