https://ria.ru/20220816/shoygu-1809923808.html

Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу

Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу

Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:52

2022-08-16T10:52

2022-08-16T13:06

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нато

в мире

форум "армия-2022"

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах", - сказал Шойгу.По его словам, доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла.

https://ria.ru/20220816/zapad-1809915749.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

россия, сша, нато, в мире, форум "армия-2022"