https://ria.ru/20220816/shoygu-1809923808.html
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:52
2022-08-16T10:52
2022-08-16T13:06
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форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, хотя в альянсе ни у кого нет сомнений, что цели операции ВС РФ будут выполнены, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах", - сказал Шойгу.По его словам, доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, нато, в мире, форум "армия-2022"
Россия, США, НАТО, В мире, Форум "Армия-2022"
10:52 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима