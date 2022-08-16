https://ria.ru/20220816/shoygu-1809922598.html

Киев скрывает от общественности огромные потери, заявил Шойгу

Киев скрывает от общественности огромные потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Киев скрывает от общественности огромные потери, заявил Шойгу

Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:50

2022-08-16T10:50

2022-08-16T13:06

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киев

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форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала."Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал", - заявил министр во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности", - сообщил министр.Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.

https://ria.ru/20220816/zapad-1809915749.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, киев, украина, форум "армия-2022"