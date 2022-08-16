https://ria.ru/20220816/shoygu-1809919118.html
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:38
2022-08-16T10:38
2022-08-16T13:06
нато
финляндия
швеция
в мире
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В последнее время НАТО инициировала новый этап расширения альянса за счёт вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности", - заявил Шойгу.По его словам, практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет."Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки", - сказал Шойгу.Он также заявил, что официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.
https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809909122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, финляндия, швеция, в мире, форум "армия-2022"
НАТО, Финляндия, Швеция, В мире, Форум "Армия-2022"
10:38 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу
Шойгу: вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне России