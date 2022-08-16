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Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:38
2022-08-16T13:06
нато
финляндия
швеция
в мире
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В последнее время НАТО инициировала новый этап расширения альянса за счёт вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности", - заявил Шойгу.По его словам, практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет."Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки", - сказал Шойгу.Он также заявил, что официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.
https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809909122.html
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нато, финляндия, швеция, в мире, форум "армия-2022"
НАТО, Финляндия, Швеция, В мире, Форум "Армия-2022"
10:38 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России, заявил Шойгу

Шойгу: вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне России

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В последнее время НАТО инициировала новый этап расширения альянса за счёт вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности", - заявил Шойгу.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:08
Путин заявил, что НАТО движется на восток
По его словам, практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет.
"Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки", - сказал Шойгу.
Он также заявил, что официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:19
НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу
 
НАТОФинляндияШвецияВ миреФорум "Армия-2022"
 
 
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