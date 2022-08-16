https://ria.ru/20220816/shokolad-1810013519.html
Швейцарский производитель шоколада Lindt уйдет с российского рынка
Швейцарский производитель шоколада Lindt уйдет с российского рынка - РИА Новости, 16.08.2022
Швейцарский производитель шоколада Lindt уйдет с российского рынка
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уходит с российского рынка, он будет поддерживать своих сотрудников в России, говорится в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:05
2022-08-16T15:05
2022-08-16T15:13
экономика
швейцария
россия
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 16 авг - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уходит с российского рынка, он будет поддерживать своих сотрудников в России, говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.Ранее 9 марта компания Lindt & Sprüngli объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее есть в стране, и приостановила поставки."В след за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами", - сказано в документе, опубликованном на сайте компании.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Швейцария, Россия, Санкции в отношении России
15:05 16.08.2022 (обновлено: 15:13 16.08.2022)
Швейцарский производитель шоколада Lindt уйдет с российского рынка
Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка