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Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян
Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян - РИА Новости, 16.08.2022
Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян
Правительство Финляндии одобрило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России, сообщил РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:48
2022-08-16T19:44
туризм
новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии одобрило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России, сообщил МИД республики."Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику", — говорится в сообщении.Сейчас в России регистрируется в среднем тысяча заявок на визу в день.С начала сентября это количество ограничат до 500 в сутки. Помимо этого, МИД определяет квоты времени для подачи заявлений: 20% зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по другим причинам.В среднем 100 заявок в день будут доступны для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточнили в МИД. Оставшиеся 400 заявок предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например, по семейным обстоятельствам или работе."Кроме того, Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии ЕС в отношении российских визовых ограничений. Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро", — указали в министерстве.Правительство Финляндии поручило МИД начать подготовку к составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
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новости - туризм, финляндия, россия, евросоюз, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Россия, Евросоюз, Туризм
18:48 16.08.2022 (обновлено: 19:44 16.08.2022)
 
Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян

Финский МИД: Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии одобрило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России, сообщил МИД республики.
"Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику", — говорится в сообщении.
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Сейчас в России регистрируется в среднем тысяча заявок на визу в день.
С начала сентября это количество ограничат до 500 в сутки. Помимо этого, МИД определяет квоты времени для подачи заявлений: 20% зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по другим причинам.
В среднем 100 заявок в день будут доступны для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточнили в МИД. Оставшиеся 400 заявок предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например, по семейным обстоятельствам или работе.
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"Кроме того, Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии ЕС в отношении российских визовых ограничений. Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро", — указали в министерстве.
Правительство Финляндии поручило МИД начать подготовку к составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
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