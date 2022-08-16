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Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян

Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян - РИА Новости, 16.08.2022

Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян

Правительство Финляндии одобрило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России, сообщил РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:48

2022-08-16T18:48

2022-08-16T19:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии одобрило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России, сообщил МИД республики."Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику", — говорится в сообщении.Сейчас в России регистрируется в среднем тысяча заявок на визу в день.С начала сентября это количество ограничат до 500 в сутки. Помимо этого, МИД определяет квоты времени для подачи заявлений: 20% зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по другим причинам.В среднем 100 заявок в день будут доступны для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточнили в МИД. Оставшиеся 400 заявок предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например, по семейным обстоятельствам или работе."Кроме того, Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии ЕС в отношении российских визовых ограничений. Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро", — указали в министерстве.Правительство Финляндии поручило МИД начать подготовку к составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.

https://ria.ru/20220816/gosduma-1810069806.html

https://ria.ru/20220816/granitsy-1810054790.html

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