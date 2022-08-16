https://ria.ru/20220816/shefstvo-1810107501.html

Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области

Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2022

Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области

Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:01

2022-08-16T22:01

2022-08-16T22:01

запорожская область

тверская область

россия

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РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство Тверской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Отмечается, что в состав делегации Тверской области вошли члены правительства региона, а также специалисты социальной сферы, отрасли образования и строительного комплекса."Всегда важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня переходный период для жителей Бердянского района, непростое время. Мы хотим, чтобы территория достойно прошла этот период и уже в новом времени развивалась вместе с нами", - цитирует слова Рудени его пресс-служба.Глава администрации Бердянского района Александр Сауленко поблагодарил главу тверского региона и жителей области за поддержку."Нам повезло, что такой регион, как Тверская область, стал нашим шефом. Губернатор и правительство Тверской области уже проделали большую работу. Сегодня пришла гуманитарная помощь различного рода. Верстаются планы на решение дальнейших задач. То, что мы сейчас вместе, – еще раз подтверждает, что Россия с нами, что мы единый народ", - приводятся в сообщении слова Сауленко.

https://ria.ru/20220803/shefstvo-1806967388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

запорожская область, тверская область, россия