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Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2022
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Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2022
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:01
2022-08-16T22:01
запорожская область
тверская область
россия
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РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство Тверской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Отмечается, что в состав делегации Тверской области вошли члены правительства региона, а также специалисты социальной сферы, отрасли образования и строительного комплекса."Всегда важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня переходный период для жителей Бердянского района, непростое время. Мы хотим, чтобы территория достойно прошла этот период и уже в новом времени развивалась вместе с нами", - цитирует слова Рудени его пресс-служба.Глава администрации Бердянского района Александр Сауленко поблагодарил главу тверского региона и жителей области за поддержку."Нам повезло, что такой регион, как Тверская область, стал нашим шефом. Губернатор и правительство Тверской области уже проделали большую работу. Сегодня пришла гуманитарная помощь различного рода. Верстаются планы на решение дальнейших задач. То, что мы сейчас вместе, – еще раз подтверждает, что Россия с нами, что мы единый народ", - приводятся в сообщении слова Сауленко.
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запорожская область, тверская область, россия
Запорожская область, Тверская область, Россия
22:01 16.08.2022
 
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области

Правительство Тверской области взяло шефство над Бердянским районом Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство Тверской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
"Шестнадцатого августа губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев посетили с рабочим визитом Запорожскую область, Бердянский район... В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом, которое подразумевает взаимодействие по ключевым вопросам для оказания поддержки местным жителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав делегации Тверской области вошли члены правительства региона, а также специалисты социальной сферы, отрасли образования и строительного комплекса.
"Всегда важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня переходный период для жителей Бердянского района, непростое время. Мы хотим, чтобы территория достойно прошла этот период и уже в новом времени развивалась вместе с нами", - цитирует слова Рудени его пресс-служба.
Глава администрации Бердянского района Александр Сауленко поблагодарил главу тверского региона и жителей области за поддержку.
"Нам повезло, что такой регион, как Тверская область, стал нашим шефом. Губернатор и правительство Тверской области уже проделали большую работу. Сегодня пришла гуманитарная помощь различного рода. Верстаются планы на решение дальнейших задач. То, что мы сейчас вместе, – еще раз подтверждает, что Россия с нами, что мы единый народ", - приводятся в сообщении слова Сауленко.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:25Иркутская область
Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР
 
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