https://ria.ru/20220816/shefstvo-1810107501.html
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2022
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:01
2022-08-16T22:01
2022-08-16T22:01
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РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство Тверской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Отмечается, что в состав делегации Тверской области вошли члены правительства региона, а также специалисты социальной сферы, отрасли образования и строительного комплекса."Всегда важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня переходный период для жителей Бердянского района, непростое время. Мы хотим, чтобы территория достойно прошла этот период и уже в новом времени развивалась вместе с нами", - цитирует слова Рудени его пресс-служба.Глава администрации Бердянского района Александр Сауленко поблагодарил главу тверского региона и жителей области за поддержку."Нам повезло, что такой регион, как Тверская область, стал нашим шефом. Губернатор и правительство Тверской области уже проделали большую работу. Сегодня пришла гуманитарная помощь различного рода. Верстаются планы на решение дальнейших задач. То, что мы сейчас вместе, – еще раз подтверждает, что Россия с нами, что мы единый народ", - приводятся в сообщении слова Сауленко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, тверская область, россия
Запорожская область, Тверская область, Россия
Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области
Правительство Тверской области взяло шефство над Бердянским районом Запорожской области
РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Тверская область взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, подписано соглашение о сотрудничестве между территориями, сообщило правительство Тверской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.
"Шестнадцатого августа губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев посетили с рабочим визитом Запорожскую область, Бердянский район... В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом, которое подразумевает взаимодействие по ключевым вопросам для оказания поддержки местным жителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав делегации Тверской области вошли члены правительства региона, а также специалисты социальной сферы, отрасли образования и строительного комплекса.
"Всегда важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня переходный период для жителей Бердянского района, непростое время. Мы хотим, чтобы территория достойно прошла этот период и уже в новом времени развивалась вместе с нами", - цитирует слова Рудени его пресс-служба.
Глава администрации Бердянского района Александр Сауленко поблагодарил главу тверского региона и жителей области за поддержку.
"Нам повезло, что такой регион, как Тверская область
, стал нашим шефом. Губернатор и правительство Тверской области уже проделали большую работу. Сегодня пришла гуманитарная помощь различного рода. Верстаются планы на решение дальнейших задач. То, что мы сейчас вместе, – еще раз подтверждает, что Россия с нами, что мы единый народ", - приводятся в сообщении слова Сауленко.