https://ria.ru/20220816/sergiy-1810059849.html
Бывший схиигумен Сергий не признал в суде вину в экстремизме
Бывший схиигумен Сергий не признал в суде вину в экстремизме - РИА Новости, 16.08.2022
Бывший схиигумен Сергий не признал в суде вину в экстремизме
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) и его помощник Всеволод Могучев не признали вину в экстремизме в ходе первого заседания по существу в Бабушкинском суде... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:13
2022-08-16T17:13
2022-08-16T17:13
религия
происшествия
екатеринбург
бывший схимонах сергий (николай романов)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) и его помощник Всеволод Могучев не признали вину в экстремизме в ходе первого заседания по существу в Бабушкинском суде Москвы, рассказал РИА Новости адвокат Романова Павел Бабиков."Сегодня зачитали обвинительное заключение, никто (из фигурантов) вину, естественно, не признает", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на следующем заседании 30 августа будут допрошены свидетели.Это уже второе уголовное дело против Сергия (Николая Романова), который ранее был приговорен к сроку за склонение к самоубийству. Вместе с ним фигурантом проходит его помощник Всеволод Могучев, оба обвиняются в экстремизме, по версии следствия, на канале Могучева в интернете распространялись видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО.Как ранее заявлял РИА Новости Бабиков, защита считает, что следствие специально выделило дело об экстремизме, чтобы "держать отца Сергия в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора", так как, по словам защиты, там он мог бы более свободно перемещаться и "выполнять какое-то послушание".По делу об экстремизме ещё минувшей осенью были назначены экспертиза, для проведения которой следователь выбрал Московский лингвистический университет, защита возражала против этого учреждения и настаивала на проведении в государственном центре, тем не менее результат экспертизы установил наличие высказываний экстремистского характера и лег в основу обвинения, пояснил РИА Новости Бабиков.В конце ноября 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Жалоба защиты на первый приговор за склонение к самоубийству поступила во Второй кассационный суд, дата рассмотрения пока не назначена.
https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html
https://ria.ru/20200529/1572158807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, бывший схимонах сергий (николай романов)
Религия, Происшествия, Екатеринбург, Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схиигумен Сергий не признал в суде вину в экстремизме
Бывший схиигумен Сергий с помощником Могучевым не признали в суде вину в экстремизме
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) и его помощник Всеволод Могучев не признали вину в экстремизме в ходе первого заседания по существу в Бабушкинском суде Москвы, рассказал РИА Новости адвокат Романова Павел Бабиков.
"Сегодня зачитали обвинительное заключение, никто (из фигурантов) вину, естественно, не признает", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на следующем заседании 30 августа будут допрошены свидетели.
Это уже второе уголовное дело против Сергия (Николая Романова), который ранее был приговорен к сроку за склонение к самоубийству. Вместе с ним фигурантом проходит его помощник Всеволод Могучев, оба обвиняются в экстремизме, по версии следствия, на канале Могучева в интернете распространялись видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам. Могучев был арестован в Екатеринбурге
, сейчас он находится в московском СИЗО.
Как ранее заявлял РИА Новости Бабиков, защита считает, что следствие специально выделило дело об экстремизме, чтобы "держать отца Сергия в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора", так как, по словам защиты, там он мог бы более свободно перемещаться и "выполнять какое-то послушание".
По делу об экстремизме ещё минувшей осенью были назначены экспертиза, для проведения которой следователь выбрал Московский лингвистический университет, защита возражала против этого учреждения и настаивала на проведении в государственном центре, тем не менее результат экспертизы установил наличие высказываний экстремистского характера и лег в основу обвинения, пояснил РИА Новости Бабиков.
В конце ноября 2021 года Измайловский суд Москвы
приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Жалоба защиты на первый приговор за склонение к самоубийству поступила во Второй кассационный суд, дата рассмотрения пока не назначена.